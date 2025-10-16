Sensex Today: सेंसेक्स 400 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ 83,000 के स्तर पर पहुंचा

Stock Market Live Updates, (आज समाज), मुंबई: सेंसेक्स आज 400 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ 83,000 के स्तर पर पहुंच गया। इसके अलावा, निफ्टी एक महीने के उच्चतम स्तर पर है। यह 150 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ बेंचमार्क इंडेक्स 25,400 के पार पहुंच गया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स (Nifty Bank index) अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 57,628.40 को छूने से लगभग 600 अंक दूर है।

4% तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे एक्सिस बैंक के शेयर

कंपनियों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देने की बात करें तो एक्सिस बैंक (Axis Bank) के शेयर (shares) 4 फीसदी तक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, निफ्टी 500 के कुछ सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में आईटीआई लिमिटेड, क्राफ्ट्समैन, ओबेरॉय रियल्टी, अपार इंडस्ट्रीज, असाही ग्लास और अन्य शामिल हैं।

इंफोसिस और विप्रो घोषित करेंगी नतीजे

इंफोसिस और विप्रो आज नतीजे घोषित करने वाली दो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, साथ ही इटरनल, इंडियन बैंक, नेस्ले इंडिया, एलटीआईमाइंडट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मेट्रो ब्रांड्स, वारी एनर्जीज़, विक्रम सोलर और ज़ी एंटरटेनमेंट जैसे अन्य शेयर भी शामिल हैं।

