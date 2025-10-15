Sensex News Today: 167.27 अंक की तेजी के साथ 82,197.25 अंकों पर खुला सेंसेक्स

Stock Market Today Update, (आज समाज), मुंबई: भारतीय शेयर बाज़ारों में आज बुधवार को दो दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स व निफ्टी में एशियाई बाज़ारों में बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ। सप्ताह का आज 15 अक्टूबर को तीसरा कारोबारी दिन है और इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 167.27 अंकों (0.20 %) की तेजी सहित 82,197.25 अंकों पर खुला। इसी के साथ एनएसई के निफ्टी 50 इंडेक्स भी में भी बढ़त दर्ज की गई। यह 36.45 अंकों (0.14%) की बढ़त के साथ 25,181.95 अंकों पर खुला।

कल गिरावट के साथ बंद हुआ था घरेलू शेयर बाजार

घरेलू शेयर बाजार पिछले कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। बाजार ने हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की थी, पर अंत में यह बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीएसई का सेंसेक्स बीते कल 77.49 अंकों की बढ़त के साथ 82,404.54 अंकों पर खुला था। वहीं एनएसई निफ्टी 50.20 अंक (0.20%) की बढ़त के साथ 25,277.55 अंकों पर खुला था।

25 कंपनियों के शेयर बढ़त सहित आज हरे निशान पर खुले

बुधवार यानी आज सेंसेक्स की 30 में से 25 कंपनियों के शेयर बढ़त सहित हरे निशान पर खुले। वहीं अन्य 5 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। निफ्टी 50 की भी 50 में से 45 कंपनियों के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की और अन्य 4 कंपनियों के शेयरों गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार की शुरुआत की। एक कंपनी का शेयर बगैर किसी चेंज के खुला।

टाटा मोटर्स के शेयरों ने सर्वाधिक बढ़त के साथ शुरू किया कारोबार

सेंसेक्स की कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स के शेयरों ने आज सबसे अधिक 0.64 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की, वहीं और टेक महिंद्रा के शेयरों ने सबसे ज्यादा 0.82 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावनाओं से आज बाजार में सकारात्मक रुख़ देखने को मिला, जबकि घरेलू स्तर पर खुदरा मुद्रास्फीति में कमी से यह उम्मीदें मज़बूत हुईं कि भारतीय रिज़र्व बैंक दिसंबर में नीतिगत दरों में ढील दे सकता है।

