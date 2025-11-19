Share Market Update : सेंसेक्स 513.45 व निफ्टी 142.60 अंक उछला

By
Harpreet Singh
-
0
62
Share Market Update : सेंसेक्स 513.45 व निफ्टी 142.60 अंक उछला
Share Market Update : सेंसेक्स 513.45 व निफ्टी 142.60 अंक उछला

भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, आईटी शेयरों में रही ज्यादा तेजी

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : मंगलवार की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को एक बार फिर से जबरदस्त तेजी दिखाई दी और यह मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि यह तेजी भारत और अमेरिका के बीच कम होते व्यापारिक तनाव के चलते आई है। कारोबार के दौरान आईटी शेयरों में विशेष रूप से तेजी दिखाई दी। बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 513.45 अंक या 0.61 प्रतिशत चढ़कर 85,186.47 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 563.75 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 85,236.77 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 142.60 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,052.65 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में खरीदारी के जोर और विदेशों में कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 88.58 (अनंतिम) पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में शामिल शेयरों में एचसीएल टेक, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा और टाइटन सबसे अधिक लाभ में रहे।

एक दिन की नरमी के बाद सोने की कीमत दोबारा बढ़ी

भारतीय सर्राफा बाजार में एक दिन की नरमी के बाद दोनों कीमती धातुओं में दोबारा से तेजी देखी गई। मंगलवार को जहां दोनों में बड़ी गिरावट आई थी वहीं बुधवार को घरेलु और विदेशी बाजार में जबरदस्त मांग के चलते इनके दाम में दोबारा से उछाल दिखाई दिया। यही कारण है कि दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से तेजी दिखाई दी। जानकारों का कहना है कि एक बार फिर से निवेशकों का रूझान सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहा है इन दोनों धातुओं की कीमत में तेजी के पीछे यही कारण है।

इस तरह रहे सोने-चांदी के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां पर बुधवार को सोने की कीमत 1,500 रुपए बढ़कर 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु का भाव 1,500 रुपए बढ़कर 1,26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल आया और यह 4,000 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई, जिससे स्थानीय सर्राफा बाजार में तीन दिन से जारी गिरावट थम गई। वैश्विक बाजार में भी हाजिर सोना लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ 46.32 डॉलर या 1.14 प्रतिशत बढ़कर 4,114.01 डॉलर प्रति औंस हो गया। विदेशी कारोबार में चांदी हाजिर 3.09 प्रतिशत बढ़कर 52.26 डॉलर प्रति औंस हो गई।

 