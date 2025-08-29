Share Market Update : तीन दिन में 18 सौ से ज्यादा गिरा सेंसेक्स

शेयर बाजार के साथ-साथ शुक्रवार को रुपए में भी रिकॉर्ड गिरावट, सर्मकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंचा

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा जब से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है तब से शेयर मार्केट संभल नहीं पा रही है। नतीजा यह रहा कि 27 से लेकर 29 अगस्त तक तीन दिन में भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिखाई दी। इन तीन दिन में कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार में 18 सौ से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गई। उच्च टैरिफ लगाए जाने और लगातार विदेशी फंडों के बहिर्वाह के कारण निवेशक दबाव में बने रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 61 पैसे गिरकर 88.19 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ।

ये रहा शेयर मार्केट का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 79,809.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 338.81 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 79,741.76 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 24,426.85 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 1,826.26 अंक या 2.23 प्रतिशत गिर चुका है, और निफ्टी 540.9 अंक या 2.16 प्रतिशत गिर चुका है। सेंसेक्स की कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.96 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई। इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा भी पिछड़ गए। वहीं आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख लाभ में रहे।

यूरोपीय बाजारों में रही गिरावट

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए। यूरोप के बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आरबीआई ने जो आंकड़े साझा किए हैं वह भी ज्यादा संतोषजनक नहीं हैं। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 अगस्त को समाप्त सप्ताह 4.386 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर रह गया।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में समग्र भंडार 1.488 अरब डॉलर बढ़कर 695.106 अरब डॉलर हो गया था। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.652 अरब डॉलर घटकर 582.251 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

सोने का भंडार घटकर 85.003 अरब डॉलर रह गया

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 665 मिलियन डॉलर घटकर 85.003 अरब डॉलर रह गया। साथ ही स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) 46 मिलियन डॉलर घटकर 18.736 अरब डॉलर रह गए। इसके अलावा समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति भी 23 मिलियन डॉलर घटकर 4.731 अरब डॉलर रह गई।

ये भी पढ़ें : PM Modi Japan Visit : भारत में 5,99,354 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जापान