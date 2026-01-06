Share Market Update : सेंसेक्स 322 व निफ्टी 78 अंक से ज्यादा गिरा

गिरावट के साथ हुई भारतीय शेयर बाजार की साप्ताहिक शुरुआत

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक स्तर पर अशांति व अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ दर बढ़ाने की चेतावनी से भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मक माहौल रहा। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की अनिश्चित्ता ने भी इस नकारात्मकता को बढ़ा दिया। इसी के चलते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। दिन का समय समाप्त होने के समय सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई।

इस तरह हुआ पूरे दिन कारोबार

अमेरिकी चेतावनी के बीच, ब्लू-चिप एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 85,439.62 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 446.68 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 85,315.33 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 26,373.20 के रिकॉर्ड इंट्रा-डे उच्च स्तर को छूने के बाद, उस गति को बरकरार रखने में विफल रहा और 78.25 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 26,250.30 पर बंद हुआ। भारतीय डॉलर लगातार चौथे सत्र में कमजोर रहा और सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 90.28 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

इस तरह रहा प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पिछड़ने वाली कंपनियों में शामिल थीं। इसके विपरीत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट लाभ कमाने वाली कंपनियों में शामिल थीं।

अमेरिका-वेनुजुएला विवाद से उछले सोना-चांदी

दिल्ली में सोमवार को सोने का भाव 960 रुपए चढ़कर 1,40,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सरार्फा संघ के आंकड़ों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव पिछले सत्र (शुक्रवार) में 1,39,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। चांदी 2,600 रुपए की तेजी के साथ 2,44,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई, जो शुक्रवार को 2,41,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।