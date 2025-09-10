Share Market Update : सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार 6वें दिन तेजी

बुधवार को सेंसेक्स 323 व निफ्टी 104 अंक से ज्यादा उछला

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। पिछले सप्ताह से शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव से निवेशकों में अमेरिकी टैरिफ की चिंता कुछ कम हुई है और इसी के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही बुधवार को आईटी और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में तेजी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी बाजारों में आशावाद बढ़ा।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 323.83 अंक या 0.40 प्रतिशत चढ़कर 81,425.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 542.56 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 81,643.88 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 104.50 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 24,973.10 अंक पर पहुंच गया।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जल्द पूरा होने की उम्मीद

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई नरमी के संकेत देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि वह आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।

1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर सोना

राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत 250 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 250 रुपए बढ़कर 1,12,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें बुधवार को रिकॉर्ड स्तर से नीचे गिरकर 300 रुपए की गिरावट के साथ 1,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गईं।

सोने की कीमतों में अब तक हुई 43.12% की वृद्धि

इस साल अब तक कीमती धातु की कीमतों में 34,050 रुपये या 43.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़ रही है। मंगलवार को यह कीमती धातु 5,080 रुपये की तेजी के साथ 1,12,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।