Rohtak Horror Killing. (आज समाज), रोहतक : हरियाणा के रोहतक में एक हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें विवाहिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, मामला रोहतक के गांव काहनी का है। वहीं जब मृतका का देवर साहिल उसे बचाने के लिए आगे आया तो आरोपियों ने उसे भी मारी गोली, साहिल को उपचार के लिए पीजीआई ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात हुई इस वारदात के वक्त मृतका का पति सूरज घर पर नहीं था।

सपना के भाई ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर दिया

आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका के परिजन ही है, जो कि गांव के ही युवक से बेटी सपना के प्रेम विवाह से नाराज थे। वहीं उक्त घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसके आधार पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को सपना के भाई ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए चार टीम बनाई है।

सूरज ने अपने ही गांव की लड़की से करीब साढ़े तीन साल पहले लव मैरिज की थी

पुलिस इस मामले को लेकर इस जांच में भी जुटी है है कि इस वारदात को प्रेम विवाह के कारण नाराजगी के चलते अंजाम दिया गया है या फिर कोई और वजह है। इसका पता लगाने के लिए पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।

जानकारी मुताबिक सूरज ने अपने ही गांव की लड़की सपना से करीब साढ़े तीन साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की सपना के घरवाले सपना के इस कदम से खफा थे।

सूरज ने बताया कि इस घटना का अंदेशा उससे पहले ही था

वहीं सपना के पति सूरज ने बताया कि इस घटना का अंदेशा उससे पहले ही था, जिसके चलते उसने पुलिस में भी शिकायत दी थी और सपना के परिवार वालों को भी समझाया था लेकिन वह नहीं माने और घटना को अंजाम दे दिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हमलावर हमला करने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमले में सपना की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सपना के देवर साहिल को गोली लगी है।

बचाव करने आए उसके देवर साहिल को भी गोली लगी

घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी रोहतक रवि कुंडिया ने बताया कि सूरज और सपना दोनों एक ही गांव की रहने वाले थे और दोनों ने लगभग साढ़े साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों का गांव की गांव में प्रेम विवाह करना सपना के परिवार को रास नहीं आ रहा था। जिसके चलते सपना के भाई संजू ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर सूरज के घर पर गोलियां चला दी। सपना को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई बचाव करने आए उसके देवर साहिल को भी गोली लगी है, जो घायल है। डीएसपी ने बताया कि उन्होंने आरोपियों की पहचान कर ली है जिनको हिरासत में लेने के लिए चार टीमें लगाई गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

