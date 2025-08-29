Ambala News : वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाजसेवी देवेंद्र वर्मा पंचतत्व में विलीन, रविवार सुबह 7.30 बजे होगी फूलों की रस्म

Ambala News (आज समाज नेटवर्क) अंबाला सिटी। अंबाला शहर के वरिष्ठ कांगे्रसी नेता व अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा का 28 अगस्त आकस्मिक निधन हो गया था। जिनका अंतिम संस्कार 29 अगस्त सुबह 11 बजे स्वर्गपुरी, रामबाग अंबाला शहर में किया गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही शहर की राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके बेटे वार्ड-10 से पार्षद मिथुन वर्मा (94166-80404) को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दी और सांंत्वना दी।

वहीं आज उनके अंतिम संस्कार पर भी लोगों का हुजूम उमड़ा। उनके साथियों व चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके फूलों की रस्म रविवार 31 अगस्त को सुबह 7.30 बजे रामबाग अंबाला शहर में होगी। देवेंद्र वर्मा कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक थे और उन्होंने सारी उम्र जनता की सेवा में गुजार दी। वह समाज के हर व्यक्ति के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते थे और अपने पास आने वाले हर जरूरतमंद की मदद करते थे। वह अपने विपक्षियों का साथ भी वैसे ही देते थे जैसे अपने साथियों का। वहीं स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपने संंघ के विकास के लिए कई अहम कार्य किए। उनका जाना समाज के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति है।

