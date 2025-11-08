Senior Citizens Scheme : अगर आप भी चाहते है रेगुलर इनकम तो पोस्ट ऑफिस की इस योजना में करे निवेश

Senior Citizens Scheme(आज समाज) : रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम पाने को लेकर कई लोग परेशान रहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) के बारे में जानना चाहिए। इस स्कीम के ज़रिए सीनियर सिटीजन हर साल 2,46,000 तक कमा सकते हैं। इसमें कई दूसरे फायदे भी मिलते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

जमा की अवधि 5 साल

SCSS खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। पैसे कमाने के लिए आपको एक तय रकम जमा करनी होगी। आपको अपनी जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज से इनकम होगी। जमा करने की अवधि 5 साल है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।

स्कीम के मुख्य फायदे

इस पोस्ट ऑफिस स्कीम के तीन मुख्य फायदे हैं।

पहला फायदा यह है कि इसमें अच्छा ब्याज मिलता है, जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं।

दूसरा फायदा यह है कि आपका पैसा सुरक्षित है और बाद में वापस मिल जाएगा।

तीसरा फायदा यह है कि आपको टैक्स में भी छूट मिल सकती है।

टैक्स में छूट

आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं।

लेकिन आप जो ब्याज कमाते हैं, वह टैक्सेबल है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, तो TDS काटा जाएगा।

स्कीम को बढ़ाने का विकल्प

आप इस स्कीम के खत्म होने के बाद इसे 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।

आप ऐसा 3-3 साल के ब्लॉक में कई बार कर सकते हैं।

इसे बढ़ाने के लिए, मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म जमा करें।

