Senior Boxing Championship : अयोध्या में कटा 13 मुक्केबाज़ों का दुबई का टिकट, दिसम्बर में उतरेंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में

Rohit kalra
Ayodhya News(आज समाज) : केएसई कप के लिए आयोजित पुरुषों की सीनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सचिन (बैंटमवेट), हरपाल सिंह (क्रूसरवेट) और हर्ष गिल (सुपर हैवीवेट) के dubai रूप में तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज़ सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र थे। इनमें यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट सचिन ने पंजाब के लवप्रीत सिंह को फाइनल में हराया जबकि आयरलैंड में एक प्रतियोगिता के गोल्ड मेडलिस्ट हरपाल सिंह ने पश्चिम बंगाल के देवेंद्र माकड़ को हराकर पहला स्थान हासिल किया।

वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में खेलने का मिलेगा मौका 

वहीं डब्ल्यूबीसी एशियन टाइटिल विनर हर्ष गिल को फाइनल में पंजाब के विक्रमजीत सिंह ने शिकस्त दी। इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेताओं को दुबई में होने वाली वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मिनिमम वेट (48 किलो) में राजस्थान के देवेंद्र सिंह सोलंकी, फ्लाईवेट में जे एंड के के आशु, बैंटमवेट वर्ग में पंजाब के मनोज कुमार, लाइटवेट में उत्तर प्रदेश के मोहित ठाकुर, लाइटवेल्टरवेट वर्ग में उत्तर प्रदेश के ही नितेश और वेल्टरवेट वर्ग में हरियाणा के प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल के साथ दुबई का टिकट हासिल किया।

मिडिलवेट वर्ग में हरियाणा के अंकित कुमार रहे अव्वल 

लाइट मिडिलवेट वर्ग का खिताब जे एंड के के यशपाल ने जीता, वहीं मिडिलवेट वर्ग में हरियाणा के अंकित कुमार अव्वल रहे। हरियाणा के प्रवेश कुमार ने लाइट हैवीवेट वर्ग में और हरीश ने हैवीवेट वर्ग में खिताब अपने नाम किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल और इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने पुरस्कार बांटे और सभी विजेता मुक्केबाज़ों को दुबई में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए शुभकामनाएं दीं।

