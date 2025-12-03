Karnal News : अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सेमिनार, हरविन्द्र कल्याण बोले- सभ्यता वही, जिसका आचरण गरीबों के प्रति सही

Karnal News अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सेमिनार, हरविन्द्र कल्याण बोले- सभ्यता वही, जिसका आचरण गरीबों के प्रति सही
Karnal News अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सेमिनार, हरविन्द्र कल्याण बोले- सभ्यता वही, जिसका आचरण गरीबों के प्रति सही

Karnal News, (आज समाज), करनाल: करनाल में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर सोमवार को हरियाणा मानवाधिकार आयोग व जिला प्रशासन की ओर से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन एवं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ललित बतरा ने की, जबकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण मुख्य अतिथि रहे।

अधिकार पाने व देने में अहसान का भाव नहीं होना चाहिए

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्याण ने कहा कि समाज की वास्तविक सभ्यता गरीब, जरूरतमंद और कमजोर व्यक्तियों के प्रति सही भावना और आचरण में निहित है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस एक समावेशी समाज के निर्माण और सामाजिक प्रगति के संकल्प का दिन है। उन्होंने कहा कि अधिकार पाने व देने में अहसान का भाव नहीं होना चाहिए। कल्याण ने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और नशे की लत को लेकर चिंता जताई तथा युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए तथा 20 रिक्शे और 4 ई-रिक्शे भी लाभार्थियों को सौंपे।

सभी नागरिकों को समान रूप से गारंटी

सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस ललित बतरा ने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि दिव्यांग अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक मानवाधिकार हैं, जिनकी सभी नागरिकों को समान रूप से गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश में सुगम्यता और समावेशन को लेकर पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जस्टिस बतरा ने कहा कि सरकार, संस्थान और नागरिक समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति समान अवसरों और सम्मान के साथ जीवन जी सके।

आम नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत

मीडिया से बातचीत में हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज का दिन एक विशेष दिन है और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कोई भी दिव्यांगजन अपने आप को कम ना समझे हम सबको दिव्यांग जनों को लेकर जिस प्रकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए जिस पर सरकार भी कार्य कर रही है इस पर और अच्छे से कार्य करने की जरूरत है आम नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कोई भी दिव्यांग कम नहीं है बस उनका साथ देने की जरूरत है आज दिव्यांगजन जिस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं।

ह्यूमन राइट्स कमिशन हरियाणा को विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई दी

वह आगे बड़े हम सबको मिलकर उनका साथ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा जो योगदान है कर्तव्य है उसे सही तरीके से निभाने का काम करें, ह्यूमन राइट्स कमिशन हरियाणा को विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई दी और कहा कि जिस तरह का कार्यक्रम आज उन्होंने किया है यह काफी सराहनीय है। दिव्यांग जनों की कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा विषय आएगा हम उसे पर जरूर काम करेंगे और अभी तक सरकार भी कार्य करती आ रही है और समाज को भी जरूरत है और ज्यादा कार्य करने की।

विधानसभा बनेगी, अफवाह पर ध्यान ना दे

वही उन्होंने नईं विधानसभा को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कल भी मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया था और मैं भी यह बताना चाहूंगा इस पर कार्य किया जा रहा है और उन्होंने कहा यह विषय बड़ा है इस पर इसलिए जब समय आएगा तब काम हो जाएगा उन्होंने साथ ही साथ एक जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल हमारे विधानसभा बनेगी वहीं उन्होंने अपील की अफवाह पर ध्यान ना दे।

बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया

कार्यक्रम में मूक-बधिर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विधायक जगमोहन आनंद, पंडित दीन दयाल राजकीय मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. विकास भाटिया, मेयर रेणु बाला गुप्ता, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण लाठर, रजिस्ट्रार रवि कुमार सौंधी, एसपी जेल लखबीर सिंह बराड़, एसडीएम अनुभव मेहता, चीनी मिल एमडी अदिति, रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव कुलबीर मलिक सहित कई अधिकारी व गणमान्य उपस्थित रहे।

