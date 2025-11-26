सेंसेक्स में 313.70 जबकि निफ्टी में 93.91 अंक की आई गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले सप्ताह लगातार गुलजार रहने के बाद इस सप्ताह लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी दिखाई दी। हालांकि इस गिरावट का कोई ठोस कारण दिखाई नहीं दे रहा फिर भी जानकारों का कहना है कि भारतीय रुपया में डॉलर के मुकाबले बनी लगातार कमजोरी से शेयर बाजार में गिरावट हुई। मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर क्लोजिंग हुई।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

मीडिया और आईटी शेयरों में बड़ी बिकवाली के साथ मंगलवार सेंसेक्स 313.70 (0.36%) अंक टूटकर 84,587.01 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान, यह 363.98 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 84,536.73 अंक पर बंद हुआ।दूसरी ओर, निफ्टी 93.91 (0.36%) अंक टूटकर 25,865.60 पर पहुंच गया। इस दौरान अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में तीन फीसदी और ट्रेंट के शेयरों में दो फीसदी की गिरावट देखी गई।

रुपया भी चार पैसे टूट गया। घरेलू शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच मंगलवार को रुपये ने शुरुआती बढ़त गंवा दी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चार पैसे कमजोर होकर 89.20 (अनंतिम) पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.02 पर खुला और कारोबार के दौरान 89.27 के निचले स्तर तक गया। विश्लेषकों के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने रुपये को सहारा दिया, लेकिन विदेशी फंडों की निकासी और मजबूत डॉलर ने दबाव बनाए रखा।

सोने और चांदी में तेजी जारी

भारतीय सर्राफा बाजार में एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। जानकारों का कहना है कि यह तेजी देश में शादियों का सीजन शुरू होने के चलते दिखाई दी है। ज्ञात रहे कि भारत में आने वाली 14 दिसंबर तक शुभ मुहूर्त है। इसी के चलते देश में कुल 46 लाख शादियां होंगी। सोने के आभूषण भारत में शादियों में देना शुभ माना जाता है।

इससे उम्मीद जताई जा रही है कि 14 दिसंबर तक भारत के सर्राफा बाजार में सोने की मांग बनी रहेगी। जिससे इसके दाम में उछाल आना संभव है। कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि सोना जल्द ही एक लाख 50 हजार के आंकड़े को छू सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को सोने के साथ-साथ चांदी के दाम भी काफी उछले। चांदी भी अपने पिछले स्तर से 5800 रुपए प्रति किलो ऊपर बंद हुई।

