PM Modi On Independence Day : आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार : मोदी

एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है

आज सुबह स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम का आज का सम्बोधन देश वासियों के साथ-साथ विदेशों में बसे करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ-साथ उन देशों के लिए भी अहम था जो पिछले कुछ समय से भारत पर अनावश्यक दबाव डालना चाह रहे थे।

जैसा की पहले से उम्मीद जताई जा रही थी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका को बिना नाम लिए स्पष्ट संदेश दे दिया की वे देश के किसी भी वर्ग के हितों की अनदेखी करके किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार भी है। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है।

अमेरिकी राष्टÑपति को दिया स्पष्ट संदेश

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया कि भारत टैरिफ को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वे किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा करेंगे। वे किसी भी गलत नीति से उन्हें बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक और मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। कोई भी नीति जो उनके हितों को खतरे में डालती है, मोदी उसके खिलाफ दीवार बनकर खड़ा है।

भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात रुपये पैसे पाउंड डॉलर तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा रहता है। इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने और बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।

अगले 10 साल देश के लिए बहुत अहम

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने एक संकल्प लिया है, इसके लिए मुझे देशवासियों का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि समृद्धि कितनी ही हो, लेकिन सुरक्षा के साथ न हो तो इसका महत्व नहीं होता। मैं लाल किले से कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में यानी 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं। जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र हों, उन्हें तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तृत होगा। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी तरह की तकनीक आ जाए, हमारी तकनीक उसका मुकाबला करने में सक्षम हो।

