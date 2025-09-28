Selena Gomez Wedding: सेलेना गोमेज बनीं मिस से मिसेज! बेनी ब्लैंको संग रचाई धूमधाम वाली शादी,

Selena Gomez Wedding, आज समाज, नई दिल्ली: वैश्विक पॉप स्टार और अभिनेत्री सेलेना गोमेज़ आधिकारिक तौर पर शादीशुदा हैं! 33 वर्षीय गायिका ने अपने लंबे समय के प्रेमी, अमेरिकी रिकॉर्ड निर्माता और गीतकार बेनी ब्लैंको के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। महीनों की अटकलों और शादी की चर्चाओं के बाद, सेलेना आखिरकार 27 सितंबर, 2025 को एक ईसाई रीति-रिवाज से शादी के बंधन में बंध गईं और असल ज़िंदगी में मिसेज़ बेनी ब्लैंको बन गईं।

एक स्वप्निल शादी समारोह

सेलेना अपनी सगाई की घोषणा के बाद से ही सुर्खियों में थीं, उन्होंने एक मज़ेदार बैचलरेट पार्टी और करीबी दोस्तों के साथ शानदार प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का आनंद लिया। अब, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए प्रशंसकों के साथ अपने खास दिन को साझा किया है।

इस शादी के एल्बम में सेलेना की दुल्हन के रूप में एंट्री, उनकी भावुक प्रतिज्ञाएँ, बेनी के साथ एक रोमांटिक लिप-लॉक और खुशी और प्यार से भरी कुछ तस्वीरें शामिल हैं। शादी की तारीख और एक दिल वाले इमोजी के साथ पोस्ट को कैप्शन देते हुए, सेलेना ने अपने प्रशंसकों को सबसे सुखद सरप्राइज दिया।

सेलेना और बेनी का वेडिंग लुक

सेलेना एक बैकलेस सफ़ेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसमें उन्होंने हीरे की छोटी-छोटी बालियाँ पहनी थीं, खुले बाल थे और उनकी ख़ास मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। बेनी ने क्लासिक ब्लैक टक्सीडो में उनके साथ चार चाँद लगा दिए, जिससे उनका आकर्षण और शान साफ़ झलक रही थी।

जैसे ही सेलेना ने शादी की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कीं, बेनी ने प्यार से कमेंट किया, “असल ज़िंदगी में मेरी पत्नी,” और सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के दिल पिघल गए। सेलिब्रिटीज़ और प्रशंसक दोनों ही इस जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएँ और प्यार दे रहे हैं। इसके साथ ही, बेनी ब्लैंको के साथ सेलेना गोमेज़ का परीकथा जैसा रोमांस आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए बदल गया है।