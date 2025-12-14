पहला क्रिसमस बेहद खास, बेनी संग रोमांस करती दिखीं Selena Gomez

Selena Gomez: सेलेना गोमेज़ हमेशा अपनी लव लाइफ़ को लेकर चर्चा में रही हैं। जस्टिन बीबर के साथ अपने बहुत चर्चित ब्रेकअप के बाद, सिंगर को बेनी ब्लैंको में फिर से प्यार मिला, और दोनों अब एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं।
इस कपल ने सितंबर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, जिससे सेलिब्रेशन इंटिमेट लेकिन इमोशनली खूबसूरत रहा। और अब, सेलेना और बेनी शादीशुदा जोड़े के तौर पर अपना पहला क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
सेलेना पति बेनी ब्लैंको के साथ रोमांटिक हुईं
क्रिसमस से पहले, सेलेना और बेनी ने एक साथ एक सपनों जैसी शाम बिताई, और सिंगर ने इंस्टाग्राम पर अपने सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कीं। अपने कैरोसेल की पहली फ़ोटो में, सेलेना को प्यार से बेनी के कंधे पर सिर टिकाए देखा जा सकता है, एक ऐसा प्यारा सा पल कैप्चर किया जिसने फ़ैन्स का दिल तुरंत पिघला दिया।
क्रिसमस महीने का जश्न ज़ोरों पर
कुछ फ़ोटो में सेलेना शानदार कपड़ों में अकेले पोज़ देती दिख रही हैं, जबकि दूसरी फ़ोटो में वह अपने 37 साल के पति के साथ पार्टी एन्जॉय करती दिख रही हैं। एक प्यारी सी तस्वीर में, कपल एक प्यारा, मज़ेदार पल शेयर करते हुए दिख रहा है, जिसके बाद एक प्यारा सा किस होता है। सेलेना और बेनी के हॉलिडे सेलिब्रेशन की ये करीबी झलकियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, और फ़ैन्स नए शादीशुदा जोड़े पर प्यार बरसा रहे हैं।
सेलेना गोमेज़ के पति, बेनी ब्लैंको कौन हैं?
बेनी ब्लैंको सिर्फ़ एक कंपोज़र और एक्टर ही नहीं, बल्कि एक मशहूर अमेरिकन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी हैं। उन्हें डेविड स्टारलाइट अवॉर्ड (2013) से सम्मानित किया गया है और उन्होंने कुछ सबसे बड़े ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ काम किया है। 3.5 मिलियन इंस्टाग्राम फ़ॉलोअर्स के साथ उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी मौजूदगी है।
वर्क फ्रंट पर सेलेना गोमेज़
अपनी पर्सनल लाइफ़ के अलावा, सेलेना एक्टिंग की दुनिया में भी एक्टिव हैं। उन्हें आखिरी बार फ़िल्म एमिलिया पेरेज़ में देखा गया था, जहाँ वह अपने म्यूज़िक और एक्टिंग करियर को अच्छे से बैलेंस कर रही हैं।