Seema Haider New Home: बेबी बंप के साथ नए घर में Seema Haider की ग्रैंड एंट्री, ढोल-नगाड़ों पर नाचीं

Seema Haider New Home: पाकिस्तान में जन्मी सीमा हैदर, जो इंडिया आईं और बाद में एक पॉपुलर YouTuber बन गईं, किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के साथ, सीमा रेगुलर तौर पर फैंस के साथ अपनी डेली लाइफ की झलकियां शेयर करती हैं। उनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जिससे वह लगातार पब्लिक अटेंशन में रहती हैं।

अभी अपनी प्रेग्नेंसी फेज एन्जॉय कर रही सीमा हैदर ने अपनी लाइफ में एक और माइलस्टोन जोड़ा है—वह एक नए घर की मालकिन बन गई हैं। हाल ही में, सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ अपने नए घर में गईं, और उनके ग्रैंड हाउसवार्मिंग सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है।

सीमा हैदर ने नया घर खरीदा

View this post on Instagram A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

सीमा हैदर और सचिन मीणा मिलकर @seema____sachin10 नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं, जहां वे अक्सर अपने फॉलोअर्स के साथ वीडियो शेयर करते हैं। उनके गृह प्रवेश सेरेमनी के कई क्लिप अकाउंट पर पोस्ट किए गए थे, जिसमें उनके नए घर की एक झलक दिखाई गई थी।

वायरल वीडियो में से एक में, सीमा को भारी लाल लहंगा पहने, सिर पर कलश लिए दुल्हन की तरह तैयार देखा जा सकता है। एक हाथ से कलश पकड़े हुए, वह आगे चलती है जबकि सचिन उसके पीछे चलता है, एक पारंपरिक गठबंधन से बंधा हुआ। सचिन अपने हाथ में झाड़ू पकड़े हुए दिखाई देते हैं, जबकि रिश्तेदार ढोल और नगाड़ों की धुन पर खुशी से नाच रहे हैं। अपने बेबी बंप के बावजूद, सीमा भी त्योहार के माहौल से मेल खाते हुए, कलश को ध्यान से बैलेंस करते हुए नाचने की कोशिश करती है।

सीमा हैदर ट्रोल हुईं

जबकि वीडियो ने ऑनलाइन धूम मचाई, उन्होंने भारी ट्रोलिंग भी बुलाई। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने कपल की आलोचना की, पर्सनल और विवादित बातें कहीं। कुछ ने सचिन के झाड़ू पकड़ने के सिंबल पर सवाल उठाया, जबकि दूसरों ने सीमा को उनके बच्चों और प्रेग्नेंसी को लेकर टारगेट किया।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “सचिन झाड़ू क्यों पकड़े हुए हैं?” एक और ने लिखा, “इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? योगी जी भी कहते हैं कि दो बच्चे काफ़ी हैं।” तीसरे कमेंट में लिखा था, “ये शायद पहले बच्चे हैं जो अपनी माँ की शादी देख रहे हैं।” विरोध के बावजूद, वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर सीमा हैदर ऑनलाइन बहस के सेंटर में आ गई हैं।