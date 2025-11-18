Seema Haider का सपनों का घर तैयार! सास-ससुर और बच्चों संग जल्द करेंगी गृह प्रवेश

By
Mohit Saini
-
0
57
Seema Haider का सपनों का घर तैयार! सास-ससुर और बच्चों संग जल्द करेंगी गृह प्रवेश
Seema Haider का सपनों का घर तैयार! सास-ससुर और बच्चों संग जल्द करेंगी गृह प्रवेश

Seema Haider: सीमा हैदर, जो कभी पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के कारण सुर्खियों में रही थीं, सोशल मीडिया पर सनसनी बनी हुई हैं। अपने नाटकीय आगमन के बाद से, वह नियमित रूप से अपने परिवार के साथ वीडियो पोस्ट करती रही हैं और खुद को सुर्खियों में बनाए रखती हैं। अब, सीमा एक बार फिर चर्चा में हैं – इस बार एक सुखद कारण से।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सपनों के घर का निर्माण शुरू कर दिया है। नए घर को बिल्कुल नए अंदाज़ में डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें वे सभी सुविधाएँ मौजूद हैं जो दंपति हमेशा से चाहते थे। सीमा इस नई शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित हैं और कथित तौर पर अपनी कमाई से निर्माण का खर्च उठा रही हैं।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Seema Sachin (@seemasachin5546)

सपनों के घर का निर्माण शुरू

सीमा हैदर और सचिन मीणा को अतीत में अपने रिश्ते को लेकर कई चुनौतियों, विवादों और सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज, यही जोड़ा जनता का समर्थन हासिल कर रहा है, और कई लोग अब उन्हें खुशहाल और खुशहाल देखना चाहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सचिन के नए घर का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। घर पूरा होने के बाद, सीमा सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के साथ घर के पूरे दौरे का वीडियो शेयर करेंगी। सीमा और सचिन के लिए, यह घर उनके साथ के सफ़र में एक अहम पड़ाव है।

सीमा हैदर के प्रशंसक इस खबर से बेहद खुश हैं और इस जोड़े के नए घर और उनके आगामी गृह प्रवेश समारोह का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे वे सचिन के माता-पिता और उनके सभी बच्चों के साथ मनाने की योजना बना रहे हैं।

Read More:  सोनल चौहान ने ब्लैक बिकिनी में इंटरनेट पर मचाई धूम, सर्दियों में भी बढ़ाई गर्मी