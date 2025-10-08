Seema Haider Video: सीमा हैदर को सचिन मीणा ने मारा थप्पड़, वायरल हुआ वीडियो, देख फैंस भी रह गए दंग

Seema Haider Video: सीमा पार से सबका ध्यान खींचने वाला यह जोड़ा – एक बार फिर सुर्खियाँ बटोर रहा है। भारत-पाक की यह जोड़ी अपनी प्यारी केमिस्ट्री और अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार उनका एक वीडियो बिल्कुल अलग वजह से वायरल हो रहा है।

इस ताज़ा वायरल क्लिप में, सचिन मीणा को सीमा हैदर को मज़ाकिया अंदाज़ में थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है, जिससे प्रशंसक हैरान और उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर दोनों के बीच हुआ क्या था।

वायरल वीडियो में क्या हुआ?

View this post on Instagram A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

वीडियो में सचिन मीणा अपनी नन्ही बेटी को प्यार से गोद में लिए हुए हैं। इसी बीच, सीमा हैदर झुकती हैं और प्यार से अपनी बेटी के गाल पर हल्के से काट लेती हैं। बच्ची रोने लगती है और सचिन तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, एक मज़ाकिया लेकिन आश्चर्यजनक पल में सीमा के गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार देते हैं।

सीमा, जो स्पष्ट रूप से अचंभित थीं, हँसते हुए कहती हैं, “सचिन ने मुझे हमारी बेटी की वजह से मारा—यह ठीक नहीं है! आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में बताएँ।”

यह वीडियो, जो मूल रूप से उनके सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया था, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। जहाँ कुछ दर्शकों को यह पल मज़ेदार और स्नेहपूर्ण लगा, वहीं कुछ ने सचिन की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए इसे अनावश्यक बताया।

प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ प्रशंसकों ने टिप्पणी की कि यह बस एक “प्यारा पारिवारिक पल” था, जबकि अन्य को लगा कि सचिन का मज़ाकिया थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही हो गया। हालाँकि, इस जोड़े की केमिस्ट्री उनके प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो उन्हें अपने वीडियो में खुलकर प्यार का इज़हार करते देखने के आदी हैं।

सीमा हैदर की त्योहारी शुभकामनाओं ने दिल जीत लिया

इस वायरल घटना से कुछ दिन पहले, सीमा हैदर ने सभी को दशहरा की शुभकामनाएँ देते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी पाकिस्तान में जन्मी बेटियाँ भी थीं। क्लिप में, तीनों ने मैचिंग पारंपरिक पोशाकें पहनी थीं और “जय हिंद” जैसे देशभक्ति के नारे लगाकर प्रशंसकों का अभिवादन किया। दिलचस्प बात यह है कि सचिन मीणा और उनकी छोटी बेटी उस वीडियो का हिस्सा नहीं थे।