Seema Haider Pregnancy News: सीमा हैदर फिर बनने वाली हैं मां! सचिन मीणा संग छठे बच्चे की खुशखबरी

Seema Haider Pregnancy News: पाकिस्तान में जन्मी सीमा हैदर, जो प्यार के लिए अपना देश छोड़कर इंडिया में सचिन मीणा से शादी करने के बाद लाइमलाइट में आईं, एक बार फिर खबरों में हैं। सीमा ने अनाउंस किया है कि वह अपने छठे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट वीडियो के ज़रिए शेयर की है।

पहले से ही पाँच बच्चों की माँ, सीमा ने बताया कि वह सात महीने की प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अपने छठे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। यह अनाउंसमेंट तेज़ी से वायरल हो गई है, जिससे एक बार फिर यह चर्चित कपल सुर्खियों में आ गया है।

सीमा हैदर ने फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की

सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा ने एक वीडियो के ज़रिए फॉलोअर्स के साथ अपनी खुशी शेयर की। सीमा ने कहा कि उन्होंने पहले प्रेग्नेंसी अनाउंस नहीं की थी, लेकिन अब जब सब ठीक है, तो उन्होंने सभी को इन्फॉर्म करने का फैसला किया।

उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने उन पर एक बार फिर कृपा की है, और वह और सचिन दोनों बहुत खुश हैं। सीमा ने ट्रोल्स पर भी हल्का सा तंज कसा और कहा कि वह नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी और अपने बढ़ते परिवार पर फोकस कर रही हैं।

छठा बच्चा होने वाला है

सीमा हैदर के पाकिस्तान में अपनी पहली शादी से पहले से ही चार बच्चे हैं। इंडिया आने और सचिन मीना से शादी करने के बाद, कपल ने इस साल मार्च में एक बच्ची को जन्म दिया। अब, एक और बच्चे के आने के साथ, सीमा छठी बार मां बनने वाली हैं।

उनकी लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरीं

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीना और सीमा हैदर पहली बार एक ऑनलाइन गेम के ज़रिए जुड़े थे। जो वर्चुअल दोस्ती से शुरू हुआ वह जल्द ही रोमांटिक रिश्ते में बदल गया।

उस समय, सीमा शादीशुदा थीं और उनके चार बच्चे थे। हालांकि, वह आखिरकार अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में सचिन के साथ रहने चली गईं। बाद में कपल ने शादी कर ली और तब से साथ रह रहे हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

सचिन मीना और सीमा हैदर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, अक्सर अपनी डेली लाइफ के वीडियो शेयर करते रहते हैं। उनके कंटेंट को ऑनलाइन काफी अटेंशन मिलता है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह कपल YouTube वीडियो से भी कमाता है। एक और बच्चे के आने के साथ, सीमा और सचिन की कहानी एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिससे वे लगातार हेडलाइन में बने हुए हैं।