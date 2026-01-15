Seema Haider News: भगवान ने चाहा तो…’ सीमा के जवाब पर अटकी नज़रें, क्या फिर बनने वाले हैं मम्मी-पापा?

Seema Haider News: पाकिस्तान से भारत आकर देश भर में सुर्खियां बटोरने वाली सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार, यह किसी कानूनी परेशानी की वजह से नहीं है – बल्कि यह उनके बढ़ते परिवार और भविष्य की योजनाओं के बारे में है। हाल ही में, सीमा और सचिन मीणा के घर एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, और तब से सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है।

जब सीमा भारत आई थीं, तो उनके पहले पति गुलाम हैदर से चार बच्चे थे। सचिन ने न सिर्फ चारों बच्चों को अपनाया, बल्कि उन्हें अपना नाम और पिता का प्यार भी दिया। अब, अपने खुद के बच्चे के आने से, इस जोड़े का परिवार और भी बड़ा हो गया है।

‘हम दो हैं, लेकिन दस के बराबर हैं,’ सीमा ने कहा

एक वायरल इंटरव्यू में, जब एक रिपोर्टर ने सीमा से पूछा कि वह इतने सारे बच्चों को कैसे पालेगी, तो उनके आत्मविश्वास भरे जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, “चिंता मत करो, हम दोनों (सचिन और मैं) दस के बराबर हैं। हम अपने सभी बच्चों को अच्छे से पालेंगे।”

सबसे दिलचस्प पल तब आया जब रिपोर्टर ने दूसरे बच्चे की संभावना के बारे में पूछा। सीमा ने सवाल पर मुस्कुरा दिया, लेकिन सचिन ने तुरंत बीच में टोकते हुए पक्के तौर पर कहा, “नहीं, अब और नहीं।” हालात को संभालने की कोशिश करते हुए, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर भगवान चाहेंगे…” – और यह एक लाइन अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

क्या सीमा हैदर अब पूरी तरह से हिंदू परंपराओं में ढल गई हैं?

इस जोड़े के बीच इस हल्की-फुल्की बातचीत ने ऑनलाइन नई चर्चाएं शुरू कर दी हैं। कई लोग सचिन की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, यह कहते हुए कि इतने बड़े परिवार को पालना आसान नहीं है। वहीं, सीमा हैदर को अक्सर पूरे मन से हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए देखा जाता है।

हाल के वीडियो में, उन्हें पूजा करते, व्रत रखते और सनातन रीति-रिवाजों का पालन करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों और सचिन के परिवार वालों ने भी उन्हें अपना लिया है, और वह अपनी नई ज़िंदगी में पूरी तरह से बसी हुई दिखती हैं।

क्या सीमा अपने पूर्व पति से आगे बढ़ गई हैं?

दूसरी तरफ, पाकिस्तान में उनके पूर्व पति गुलाम हैदर की तरफ से शोर काफी कम हो गया है। एक समय था जब वह सोशल मीडिया पर रोज़ाना दावे और धमकियाँ देता था, लेकिन अब उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई है क्योंकि सीमा भारत में अपने नए परिवार और ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ रही है। हर नए वीडियो के साथ, सीमा और सचिन की कहानी ध्यान खींच रही है — और यह लेटेस्ट “अगर भगवान ने चाहा” वाला पल इस चर्चा को और हवा दे रहा है।