Seema Haider Latest Video: सीमा हैदर ने जेठानी संग की जमकर पार्टी, नशे में डगमगाईं सड़क पर, वीडियो हो गया वायरल

Seema Haider Latest Video: अपने प्यार सचिन मीणा के लिए सीमा पार करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। भारत आने के बाद से ही सीमा लगातार सुर्खियों में रही हैं – न सिर्फ़ अपनी विवादास्पद प्रेम कहानी के लिए, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के लिए भी। वह अक्सर अपने पति सचिन और उनके परिवार के साथ वीडियो शेयर करती रहती हैं, जो अक्सर वायरल हो जाते हैं।

अब, सीमा का एक नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ पार्टी करती नज़र आ रही हैं। खबरों के मुताबिक, जश्न के दौरान वह इतनी नशे में थीं कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं।

सीमा अपनी ननद के साथ पार्टी करती हुईं

इंस्टाग्राम पर “सीमा सचिन” अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में सीमा अपने बड़े बेटे राज मीणा का जन्मदिन मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लिप में, सीमा एक ड्रिंक पकड़े हुए कह रही हैं, “भाभी को सचिन से मुझसे ज़्यादा प्यार मिला! लेकिन आज हम राज का जन्मदिन बड़े ही स्टाइल से मना रहे हैं।” इसके तुरंत बाद, वह अपनी ननद के साथ पार्टी और डांस करने लगती है।

दोनों सड़क पर नशे में धुत दिखीं

वीडियो आगे बढ़ता है, सीमा और उसकी ननद नशे की हालत में सड़क पर लड़खड़ाती हुई दिखाई देती हैं। ननद कहती है, “लगता है आज मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है!” जबकि सीमा उसे संभालने की कोशिश करती है। दोनों मज़ाक में कहती हैं, “हमने नहीं पी, हमें पीने पर मजबूर किया गया था!”

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग सीमा हैदर और उनकी ननद को उनके व्यवहार के लिए ट्रोल कर रहे हैं। कई यूज़र्स ने कमेंट किया है कि सीमा, जो कभी अपनी प्रेम कहानी के लिए सुर्खियों में थीं, अब गलत वजहों से ट्रेंड कर रही हैं।

