Seema Haider Dance Video: बेबी बंप के साथ झूमीं सीमा हैदर, सचिन के डांस पर लोगों ने कस दिया तंज

Seema Haider Dance Video: भारत के सचिन मीना और पाकिस्तान की सीमा हैदर की अनोखी लव स्टोरी अक्सर सुर्खियों में रहती है। उनके सरहद पार के रोमांस से लेकर उनके प्यारे सोशल मीडिया वीडियो तक, यह कपल हमेशा चर्चा में रहता है। एक बार फिर, सीमा और सचिन ट्रेंड कर रहे हैं – इस बार एक हाई-एनर्जी डांस वीडियो के लिए जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

इस वीडियो को और भी खास बात यह बनाती है कि प्रेग्नेंट सीमा हैदर अपने बेबी बंप के साथ जोश से डांस करती दिख रही हैं, जिससे वह लोगों का दिल जीत रही हैं और सबका ध्यान खींच रही हैं।

सीमा हैदर और सचिन मीना का डांस वीडियो वायरल

सोमवार को सीमा हैदर और सचिन मीना के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया। क्लिप में, कपल पॉपुलर गाने ‘तेरा रंग बल्ले-बल्ले’ पर डांस करते दिख रहे हैं। उनके साथ दो और लोग भी डांस का मज़ा लेते दिख रहे हैं।

सीमा, प्रेग्नेंट होने के बावजूद, पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरी हुई हैं, और उनका बेबी बंप साफ दिख रहा है। फैंस को उनकी केमिस्ट्री और मज़ेदार वाइब बहुत पसंद आ रही है।

नेटिज़न्स के रिएक्शन: तारीफ से लेकर मज़ेदार कमेंट्स तक

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में मिले-जुले रिएक्शन की बाढ़ ला दी।

एक यूज़र ने लिखा, “क्या सचिन को मिर्गी का दौरा पड़ा?” दूसरे ने कमेंट किया, “हिंदुस्तान ज़िंदाबाद!” एक ने लिखा, “फुल एन्जॉय!” जबकि दूसरे ने कहा, “सचिन बहुत अच्छा लग रहा है।”

सीमा और सचिन मज़ेदार और मनोरंजक वीडियो शेयर करने के लिए जाने जाते हैं, और एक बार फिर, वे सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे।

एक लव स्टोरी जिसने सरहदें पार कीं

सचिन मीना और सीमा हैदर एक ऑनलाइन गेम के ज़रिए मिले थे। जो कैज़ुअल चैटिंग के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही प्यार में बदल गया। जहां सचिन अविवाहित थे, वहीं सीमा पहले से शादीशुदा थीं और पाकिस्तान में चार बच्चों की मां थीं।

सभी मुश्किलों के बावजूद, सीमा ने पाकिस्तान छोड़कर सचिन के लिए भारत आने का फैसला किया। उनके आने से काफी विवाद हुआ, लेकिन वह उनके साथ भारत में ही रहीं।

बाद में सीमा सचिन के बच्चे की मां बनीं, और अब वह फिर से प्रेग्नेंट हैं। यह सीमा हैदर का छठा बच्चा और सचिन मीना का दूसरा बच्चा होगा। यह कपल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है।