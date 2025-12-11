Dushyant Chautala: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई-बहनोई, ससुर की सिक्योरिटी हटाई

जींद रैली में ‘जेजेपी आएगी’ गाना गाने वाले हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और युवा जजेपी नेता विनेश गुर्जर की भी सुरक्षा हटाई

Dushyant Chautala, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला, जीजा देवेंद्र कादियान और दुष्यंत चौटाला के ससुर पूर्व एडीजीपी परमजीत सिंह अहलावत की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसके अलावा जींद रैली में ‘जेजेपी आएगी’ गाना गाने वाले हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया और युवा जेजेपी नेता विनेश गुर्जर की भी सुरक्षा हटा ली गई है।

दुष्यंत ने डीजीपी पर साधा था निशाना

दरअसल, ओपी सिंह ने कुछ दिनों पहले बुलेट और थार वालों पर बयान दिया था कि इन्हें चलाने वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वयं के बुलेट पर चलते हुए फोटो जारी किए थे। दुष्यंत ने पूछा था- डीजीपी साहब! तो क्या ये भी?।

दुष्यंत ने जींद रैली में ली थी थार से एंट्री

इतना ही नहीं दुष्यंत ने डीजीपी को चिढ़ाते हुए थार से जींद रैली में एंट्री ली थी और महिला से थार चलवाई। इस थार को हिसार की सुदेश सिवाच ने चलाया। हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया और जांच परख के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेजेपी नेताओं की ओर से इस पर अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की गई है।

डीजीपी ने दिया था ये बयान

डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में बयान दिया था, पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी। केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेंगे। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, वह माइंड सेट शो करता है। थार लेंगे स्टंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक एसीपी का बेटा था, थार चढ़ा दी उसने किसी पर। अब रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे बेटे को छोड़ो जी। हमने पूछा कि किसके नाम से थार है? बोला हमारे नाम से।

मैंने कहा तू ही बदमाश है। लिस्ट निकालें कि पुलिस के कितने लोगों के पास थार होगी? जिसके पास भी थार होगी, दिमाग घुमा हुआ होगा उसका। थार गाड़ी नहीं है, एक स्टेटमेंट है, कि हम ऐसे हैं। ठीक है भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े न होंगे, दादागिरी भी हो और फंसे भी न। दोनों कैसे होगा?।

राहगीरी का कॉन्सेप्ट लाकर चर्चा में आए थे ओपी सिंह

ओमप्रकाश सिंह (ओपी सिंह) 1991 बैच के आईपीएस हैं। वह 26 दिन पहले ही हरियाणा के डीजीपी बने हैं। उनकी इसी साल 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। मूलरूप से बिहार के जमुई जिले के नमून गांव के ओपी सिंह हरियाणा में नशे के खिलाफ राहगीरी का कॉन्सेप्ट लाकर चर्चा में आए थे। बाद में राहगीरी को सरकार ने एडॉप्ट किया और काफी पॉपुलर हुआ। ओपी सिंह तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ओपी सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं।