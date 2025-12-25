Naxalites Killed In Odisha: ओडिशा में सुरक्षाबलों ने मार गिराया 1 करोड़ का इनामी नक्सली

Naxalites Killed In Odisha: ओडिशा में सुरक्षाबलों ने मार गिराया 1 करोड़ का इनामी नक्सली

एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से चलाया आॅपरेशन
Naxalites Killed In Odisha, (आज समाज), नई दिल्ली: सुरक्षाबलों ने ओडिशा के कंधमाल में एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। मारने वालों में एक करोड़ रुपए का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उईके भी शामिल है। इस एनकाउंटर में 2 महिलाएं भी मारी गई है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार सुरक्षाबलों को कंधमाल जिले के चाकापाड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था।

इसी इनपुट के आधार पर 23 टीमों को आॅपरेशन के लिए भेजा गया था। इनमें 20 स्पेशल आॅपरेशंस ग्रुप, दो सीआरपीएफ और एक बीएसएफ टीमें शामिल थीं। यह आॅपरेशन कंधमाल जिले के चाकापाड़ थाना क्षेत्र और गंजाम जिले के राम्भा वन क्षेत्र में चलाया गया।

2 इंसास और एक 303 राइफल बरामद

आज यानी 25 दिसंबर को अभियान के दौरान अलग-अलग स्थानों पर माओवादियों और एसओजी जवानों के बीच कई बार गोलीबारी हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग की गई, जिसमें 5 नक्सलियों के शव मिले। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी माओवादी वर्दी में थे। मौके से 2 इंसास राइफल और एक 303 राइफल बरामद हुई है।

3 व 4 दिसंबर को मारे गए थे 18 नक्सली

4 दिसंबर को दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षाबलों ने 6 और नक्सलियों को मार गिराया था। 3 दिसंबर को यहीं 12 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। सभी 18 नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया। इनमें डिविजनल कमेटी मेंबर वेल्ला मोडियम भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों से एलएमजी इंसास और एसएलआर जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए।

3 जवान शहीद

एनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान शहीद और 2 जवान घायल हो गए। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि शहीद जवानों में हेड कॉन्स्टेबल मोनू वडारी, हेड कॉन्स्टेबल रमेश सोड़ी और कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे शामिल हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

