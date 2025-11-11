Sanatan Ekta Padyatra: दिल्ली ब्लास्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ाई

आज चौथे दिन पलवल से शुरू हुई यात्रा
Sanatan Ekta Padyatra, (आज समाज), पलवल: बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा सोमवार को पलवल में प्रदेश कर गई। आज यात्रा का चौथा दिन है। आज मंगलवार को यात्रा पूरा दिन पलवल में चलेंगी। इससे पहले सोमवार को पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पदयात्रा में शामिल लोगों को ठहराया गया। आज सुबह 8 बजे चौथे दिन यात्रा शुरू हो चुकी है। पलवल के मितरोल गांव में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा।
वहीं सोमवार शाम को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में पहले हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियां लगी हुई थीं। हादसे के बाद 2 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा में लगाई गई हैं। यह यात्रा 16 नवंबर को बाँके बिहारी मंदिर, वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में संपन्न होगी।
सिख समुदाय ने पहनाई पगड़ी
तीसरे दिन सीकरी से शुरू हुई पदयात्रा ने पलवल में एंट्री ली। इस दौरान सिख समुदाय ने धीरेंद्र शास्त्री को पगड़ी पहनाई। बाघोला गांव में एक व्यक्ति ने धीरेंद्र शास्त्री के पैर पकड़ लिए। इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख उन्हें अपने साथ चलाया। वहीं तीसरे दिन की यात्रा के दौरान पलवल में छज्जे पर खड़े होकर लोग धीरेंद्र शास्त्री को देखने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान छज्जा गिर गया।
बाघोला में यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वो है, जो अपने सनातन के लिए तालियां बजवा दे। हमें अपनी बात रखी चाहिए। इस देश में जितने मुसलमान रहते हैं, उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू हैं। पहले ये लोग हो गए थे। अब समय बढ़िया है, वापस आ जाएं।
ये भी पढ़ें: दिल्ली में आतंकी हमला, 10 की मौत