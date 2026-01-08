गुपचुप शादी या अफवाह? Pawan Singh के चाचा ने बताई पूरी सच्चाई

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल की है, लेकिन उनकी पर्सनल ज़िंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है। पहली पत्नी की दुखद मौत के बाद, पवन का अक्षरा सिंह के साथ रिश्ता सुर्खियों में रहा, लेकिन यह रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हुआ। बाद में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी दो साल के अंदर ही खराब होने लगा और आखिरकार तलाक तक पहुंच गया।

काफी समय से, पवन सिंह अपनी तीसरी शादी की अफवाहों को लेकर खबरों में हैं। हाल ही में, उनके जन्मदिन के जश्न के दौरान, एक रहस्यमयी लड़की को उनकी मांग में सिंदूर लगाए और उनके साथ काफी करीब देखा गया, जिससे यह अटकलें तेज़ हो गईं कि एक्टर ने गुपचुप तरीके से फिर से शादी कर ली है। अब, पवन सिंह के चाचा धर्मेंद्र ने आखिरकार इस पर प्रतिक्रिया दी है और इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई बताई है।

चाचा धर्मेंद्र ने पवन सिंह की तीसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी

View this post on Instagram A post shared by Mahima singh (@singhmahi0009)



धर्मेंद्र ने शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की और आत्मविश्वास से उनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि पवन ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपने परिवार को बताए बिना गुपचुप शादी कर लें। “वह उस तरह का लड़का नहीं है जो किसी को बताए बिना शादी कर ले। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने तीसरी बार शादी की है।”

उन्होंने आगे कहा कि एक स्टार होने के नाते, अगर पवन डांस करते हैं, शूटिंग करते हैं या किसी के साथ दिखते हैं, तो लोग बेवजह उसमें मसाला डालकर यह दावा करने लगते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है।

“अगर कोई हीरो किसी के साथ डांस करता है या किसी लड़की के साथ दिखता है, तो लोग अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं कि उसने शादी कर ली है। यह सब विरोधियों द्वारा बनाया गया मसाला है।”

झूठी खबरें फैलाने के लिए यूट्यूबर्स को ठहराया ज़िम्मेदार

धर्मेंद्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने झूठी कहानियाँ फैलाने के लिए यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया चैनलों को भी ज़िम्मेदार ठहराया। “इन यूट्यूबर्स में कोई नैतिकता नहीं है। यह झूठी शादी की खबर उनकी बनाई हुई है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई गुपचुप तरीके से कर लेगा और परिवार को पता भी नहीं चलेगा।” उन्होंने सवाल किया कि बड़ों या परिवार वालों को पता चले बिना इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है।

“एक या दो महीने में…” – भविष्य के बारे में बड़ा इशारा

दिलचस्प बात यह है कि तीसरी शादी से इनकार करते हुए धर्मेंद्र ने एक अहम बात का भी इशारा किया। नाम लिए बिना, उन्होंने चल रहे कानूनी मामले के बारे में बात की और कहा: “मामला एक या दो महीने में सुलझ जाएगा, फिर शादी की शहनाई बजेगी।” इस बयान ने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है।

उन्होंने ज्योति सिंह और तलाक के मामले के बारे में क्या कहा?

धर्मेंद्र ने पवन सिंह की ज्योति सिंह से शादी के बारे में भी बात की, इसे अरेंज मैरिज बताया। उन्होंने कहा कि पवन किसी से भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक तरीका चुना। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों को साथ रहने और रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। अगर कोर्ट को लगता है कि वे लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते, तो तलाक दे दिया जाएगा। नहीं तो, वे पति-पत्नी के तौर पर साथ रहेंगे।

पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में दिखी लड़की कौन थी?

पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में उनके साथ दिखी लड़की के बारे में पूछे जाने पर धर्मेंद्र ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा: “वह कोई एक्ट्रेस हो सकती है। ऐसी पार्टियों में हजारों लोग होते हैं। सबको पहचानना मुश्किल है। सिर्फ एक वीडियो की वजह से आप यह नहीं कह सकते कि किसी ने शादी कर ली है।”

महिमा सिंह कौन हैं?

पवन सिंह के साथ दिखी मिस्ट्री गर्ल भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा सिंह हैं। वह भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं और फिलहाल पवन सिंह के साथ एक बिना टाइटल वाली फिल्म में काम कर रही हैं, जो अभी बन रही है। वह उनके साथ म्यूजिक वीडियो ‘बनी लइका’ में भी नजर आ चुकी हैं, जो 5 जनवरी को पवन सिंह के जन्मदिन पर रिलीज हुआ था और यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है।