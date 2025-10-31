2nd T-20 Ind vs Aus : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी-20 मैच आज

मेलबर्न में बाद दोपहर 1.45 मिनट पर शुरू होगा मैच, पांच मैच की सीरीज का पहला मैच चढ़ा था बारिश की भेंट

2nd T-20 Ind vs Aus (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच टी-20 मैच खेलने गई भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सूर्य यादव की अगुवाई में आज दूसरे मैच में मैदान पर उतरेगी। ज्ञात रहे कि सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को खेला गया था जो बारिश की भेंट चढ़ गया था। हालांकि उस मैच में भारत ने 9.4 ओवर बल्लेबाजी की थी लेकिन उस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को अच्छी नसीहत दी थी। हालांकि उसके बाद भारी बारिश के चलते मैच रद कर दिया गया था।

मेलबर्न में भी बारिश आने का अनुमान

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को मेलबर्न में पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1:15 बजे होगा। भारत के लिए इस मैच में शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई थी। सूर्यकुमार पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले मैच से लय में वापसी की जो भारत के लिए राहत की खबर है।

भारतीय टीम में बदलाव की संभावना बेहद कम

सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद रद कर दिया गया था। इसके चलते दोनों टीमों को अपनी पूरी ताकत प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाया। न तो बल्लेबाजी हो सकी और न ही बॉलिंग। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे टी-20 मैच में भी दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के मैदान में उतर सकती हैं। वहीं यदि भारतीय टीम की बात करें तो रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी अपनी वापसी की उम्मीद में हैं। भारत को कैनबरा में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की मौजूदगी में भारत का गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है। उन्हें हालांकि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के बल्लों पर अंकुश लगाना होगा जो अतीत में उनके लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं।

इस तरह हो सकती है दूसरे मैच की टीम

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनैमैन, जोश हेजलवुड।

