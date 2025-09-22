Charkhi Dadri News : 510 ग्राम गांजा बरामदगी मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी चरखी। दादरी पुलिस ने 8 अगस्त को शहर के मौहल्ला सैनीपुरा निवासी युवक के मकान से 510 ग्राम गांजा बरामद किया था। इसी मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को एएसआई कुलदीप, पीएसआई विजय कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक औऱ डॉग स्कवॉयड युनिट के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान बाल्मिकी बस्ती दादरी से चैकिंग करते हुये पटियाला चौक दादरी पर मौजुद थे ।

सुचना के मुताबिक एएसआई कुलदीप अपनी टीम के साथ सुचना के मुताबिक बताए गण् स्थान पर पंहुचा

उस दौरान ्रस्ढ्ढ कुलदीप को सुचना मिली थी कि राहुल निवासी सैनीपुरा गल्र्स स्कुल के सामने वाली गली मे अपने मकान के अंदर नशीला पदार्थ बेचता है और फिलहाल अपने घर पर ही नशीला पदार्थ रखे हुये है। सुचना के मुताबिक एएसआई कुलदीप अपनी टीम के साथ सुचना के मुताबिक बताए गण् स्थान पर पंहुचा। मकान के अंदर एक शख्स मिला जिसका पुलिस ने नामपता पुछा तो उसने अपना नाम राहुल उर्फ मोटा बताया। राहुल के मकान की तलाशी के दौरान मकान की छत पर ईंटो से बनी स्लैब पर रखी प्लास्टिक की टंकी के नीचे खाली जगह से एक प्लास्टिक थैली में 510 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

पुलिस ने बरामद गांजा को कब्जे में लिया व एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना शहर दादरी में मामला दर्ज कर आरोपी राहुल उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि यह गांजा नितेश पुत्र महीपाल वासी सैनीपुरा चरखी दादरी का है जिसको मैं नितेश के कहने पर अपने पास मकान पर रखकर बेचता हुँ, बदले में नितेश मझे खर्चे के लिये पैसे देता है।रविवार को एएसआई अनिल थाना शहर दादरी ने वांछित आरोपी नितेश सैनी उर्फ डमरु निवासी मकान न. 218 वार्ड न. 9 सैनी पुरा थाना चरखी दादरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर जुडिशियल हिरासत में भेज दिया गया है।

