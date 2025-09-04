ENG vs SA 2nd ODI : इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज

तीन मैचों की सीरीज में मेहमान अफ्रीकी टीम 1-0 से आगे, पहले वनडे में मेजबानों को दी थी 7 विकेट से शिकस्त

ENG vs SA 2nd ODI (आज समाज), खेल डेस्क : इंग्लैंड के दौरे की शुरुआत दक्षिण अफ्रीकी टीम ने जीत के साथ करते हुए शानदार आगाज किया। ज्ञात रहे कि दक्षिण अफ्रीका की टीम इस दौरे पर तीन वनडे और तीन ही टी-20 मैच की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके बाद तीसरा वनडे मैच 7 सिंतबर को साउथैम्प्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद तीन टी-20 मैच की सीरीज के मैच 10, 12 और 14 सितंबर को कार्डिफ, मैनचेस्टर और नॉटिंघम में खेले जाएंगे।

पहले वनडे में बुरी तरह असफल रही इंग्लिश बैटिंग

साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लिश टीम 131 रन बनाकर आॅलआउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने 20.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। पहले मैच में इंग्लैंड ने 80 रन तक 2 ही विकेट गंवाए थे और इंग्लैंड अच्छी स्थिति में नजर आ रहा था। इसके बाद 101 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने जैसे ही अपना तीसरा विकेट गवाया तो इंग्लिश टीम बिखर गई। यहां से टीम ने 30 रन बनाने में आखिरी 7 विकेट गंवा दिए। विकेटकीपर जोस बटलर ने 15 रन बनाए, उनके बाद बाकी 6 बैटर्स 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इंग्लिश टीम 24.3 ओवर ही बैटिंग कर सकी।

अफ्रीका के स्पिन व तेज गेंदबाज दोनों चले

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज ने 22 रन देकर 4 विकेट लिए। यह इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के किसी स्पिनर का बेस्ट वनडे बॉलिंग फिगर है। मीडियम पेसर वियान मुल्डर ने 33 रन देकर 3 विकेट लिए। लेफ्ट आर्म पेसर नांद्रे बर्गर और राइट आर्म पेसर लुंगी एनगिडी को 1-1 विकेट मिला। कॉर्बिन बॉश कोई विकेट नहीं ले सके। एक बैटर रन आउट भी हुआ।

दूसरे वनडे के लिए इंग्लैंड की टीम

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), जैमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, जोस बटलर (विकेटकीपर), बेन डकेट, विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और सोनी बेकर।

दूसरे वनडे के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ऐडन मार्करम, रायन रिकेलटन (विकेटकीपर), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी।

