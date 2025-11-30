IAS Abhinav Siwach And Ashna Chaudhary Marriage: पिहोवा के एसडीएम अभिनव सिवाच शादी के बंधन में बंधे

उत्तरप्रदेश की रहने वाली आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी संग लिए सात फेरे

IAS Abhinav Siwach And Ashna Chaudhary Marriage, (आज समाज), कुरुक्षेत्र/हिसार: कुरुक्षेत्र के पिहोवा के एसडीएम अभिनव सिवाच शादी के बंधन में बंध गए है। अभिनव सिवाच ने उत्तर प्रदेश की आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी संग सात फेरे लिए। अभिनव सिचाव 2022 बैच के आईएएस अधिकारी है। वह मूल रूप से फतेहाबाद के गोरखपुर गांव के रहने वाले हैं। अभी वे परिवार सहित हिसार के सेक्टर 16-17 में है। अभिनव ने आॅल इंडिया 12वीं रैक हासिल की थी।

आशना चौधरी भी 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। आशना चौधरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एएसपी के पद पर तैनात है। आशना ने 116 रैंक हासिल की थी। आशना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा की रहने वाली हैं। दोनों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई और समय के साथ उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं। मगर उनकी शादी अरेंज हो रही है। दोनों ने शादी की बात अपने माता-पिता से की। 27 नवंबर को दोनों की शादी हुई।

वर-वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा और राव नरबीर सिंह सिंह

अभिनव सिवाच और आशना चौधरी की शादी के बाद आज 29 नवंबर को हिसार के ट्यूलिप रिसोर्ट में रात्रि भोज रखा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी वर-वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। वहीं दिन में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हिसार के सेक्टर 16-17 स्थित निवास स्थान पर अभिनव सिवाच और उनके पिता सतबीर सिवाच से मिले। राव नरबीर सिंह ने अभिनव और आशना से बातचीत भी की।