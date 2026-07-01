WhatsApp Username Feature: WhatsApp Username फीचर पर बढ़ा संकट, केंद्र सरकार ने Meta को भेजा नोटिस

WhatsApp Username Feature: भारत सरकार ने WhatsApp के आने वाले ‘यूज़रनेम’ फ़ीचर की समीक्षा शुरू कर दी है। सरकार को चिंता है कि इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी, किसी और की पहचान का नाटक करने (identity impersonation) और ऑनलाइन स्कैम के लिए किया जा सकता है। यह फ़ीचर यूज़र्स को अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना चैट करने की सुविधा देगा, लेकिन अब यह आधिकारिक जांच के दायरे में आ गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने WhatsApp की मूल कंपनी Meta को एक नोटिस भेजा है। इसमें कंपनी से कहा गया है कि वह तीन दिनों के भीतर इस फ़ीचर के सुरक्षा ढांचे और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दे।

सरकार क्यों चिंतित है?

अधिकारियों का मानना ​​है कि ‘यूज़रनेम’ फ़ीचर से यूज़र्स ऐसे हैंडल बना सकते हैं जो सरकारी विभागों, बैंकों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों या अन्य भरोसेमंद लोगों के हैंडल जैसे दिखें। ऐसी समानता से स्कैमर्स के लिए असली पहचान का नाटक करना और लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय या सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस फ़ीचर को लॉन्च करने से पहले इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए न किया जा सके।

क्या इस फ़ीचर को रोका जा सकता है?

अधिकारी उन कानूनी प्रावधानों की भी जांच कर रहे हैं जिनके ज़रिए ज़रूरत पड़ने पर इस फ़ीचर को रेगुलेट या सस्पेंड किया जा सके। अगर Meta संतोषजनक जवाब या पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं दे पाता है, तो सरकार भारत में ‘यूज़रनेम’ फ़ीचर के रोलआउट को सीमित करने या रोकने पर विचार कर सकती है।

इंडस्ट्री के लीडर्स ने भी चिंता जताई

Paytm के फ़ाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने भी इस प्रस्तावित फ़ीचर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक जैसे दिखने वाले यूज़रनेम को ठीक से वेरिफ़ाई नहीं किया गया, तो वे पहचान की धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी का एक बड़ा ज़रिया बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि वेरिफ़ाइड यूज़रनेम यूज़र्स को असली अकाउंट पहचानने में मदद कर सकते हैं, लेकिन लगभग एक जैसे यूज़रनेम वाले फ़ेक अकाउंट आसानी से लोगों को गुमराह कर सकते हैं।

ऐसी ही चिंता जताते हुए, NatDating के को-फ़ाउंडर और CEO जसवीर सिंह ने यूज़र की प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा फ़ीचर लाने से पहले पहचान की सुरक्षा के मज़बूत उपाय ज़रूरी हैं।

जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, सरकार का फ़ैसला यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि भारत में यूज़र्स के लिए WhatsApp का ‘यूज़रनेम’ फ़ीचर कैसे और कब लॉन्च किया जाएगा।