Punjab Breaking News : पंजाब में कल से खुलेंगे स्कूल, केवल स्टाफ ही जाएगा

बाढ़ के चलते 27 अगस्त से बंद थे प्रदेश के स्कूल

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में बारिश थमने और बाढ़ का पानी कुछ हद तक कम होने के बाद सरकार ने कल से स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि स्कूल में केवल अध्यापकों का स्टाफ और अन्य कर्मचारी ही जाएंगे। बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे। ज्ञात रहे कि पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 27 अगस्त से राज्य में सभी स्कूल बंद हैं। इसके अलावा दो बार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई थी।

ऐसे में लगभग 12 दिन बाद स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निदेर्शों के तहत 8 सितंबर को राज्य के सभी सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। पंजाब राज्य के शैक्षिक संस्थानों के खुलने संबंधी आवश्यक जानकारी और निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और एडेड स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सोमावर से सामान्य रूप से खुलेंगे। यदि कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित हैं तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) द्वारा लिया जाएगा।

शिक्षकों द्वारा स्कूल भवनों की पूरी तरह जांच की जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कमी पाई जाती है तो इसकी सूचना तुरंत जिले के डिप्टी कमिश्नर और इंजीनियरिंग विभाग को दी जाएगी। 9 सितंबर से सभी सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे और बच्चे भी स्कूल में आ सकेंगे।

पंजाब में अभी तक 1,74,454 हेक्टेयर फसल बर्बाद

पंजाब में बाढ़ से हुआ नुकसान लगातार ज्यादा होता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में पानी में डूबकर बर्बाद हुई फसलों का रकबा बढ़कर 1,74,454 हेक्टेयर पहुंच गया है। फाजिल्का, कपूरथला, मानसा, फिरोजपुर, गुरदासपुर और तरनतारन में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही हजारों पशु पालकों के पशु या तो बाढ़ के पानी के साथ बह गए हैं या फिर डूबने से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं हजारों घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ ने ग्रामीण एरिया में रह रही आबादी पर ज्यादा कहर बरपाया है।

बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 46

इकसे साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 46 पहुंच गई है सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पाठनकोट से लापता हुए तीन लोगों का भी कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। अभी तक अमृतसर में सात, बरनाला में पांच, बठिंडा में चार, होशियारपुर में सात, गुरदासपुर में दो, लुधियाना में चार, पठानकोट में छह, मानसा में तीन, रूपनगर व मोहाली में 2-2 व फाजिल्का, फिरोजपुर, पटियाला व संगरूर में एक-एख शख्स की जान जा चुकी है।

प्रधानमंत्री 9 सितंबर को आएंगे पंजाब

पंजाब के हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर मंगलवार को पंजाब के दौरे पर आएंगे। ज्ञात रहे कि पिछले सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान पंजाब के दौरे पर आए थे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सबसे पहले गुरदासपुर आने की संभावना है जहां रावी नदी से छोड़े गए पानी ने कहर बरपाया हुआ है। इसके अलावा वह अमृतसर व तरनतारन जिलों के इलाकों का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं।