Scholarship Examination : नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न

परीक्षा के लिए बनाए गए थे दस परीक्षा केंद्र

3105 विद्यार्थियों में से 2714 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 391 विद्यार्थी रहे गैर हाजिर

Jind News, आज समाज , जींद। नेशनल मींस मेरिट कम स्कालरशिप (राष्ट्रीय साधन सह पात्रता छात्रवृत्ति परीक्षा) रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर शहर में दस परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जिनमें कुल 3105 विद्यार्थियों में से 2714 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 391 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। शहर के अलग-अगल परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड व अन्य दस्तावेजों की जांच की गई।

एक हजार रुपये प्रति माह छात्रवृ

परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए शिक्षा विभाग की टीम समय-समय पर परीक्षा केंद्रों पर दौरा करती रही। परीक्षा नकल रहित रही। जनवरी माह के अंत में परिणाम आने की संभावना है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को 9वीं से 12वीं कक्षा तक एक हजार रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। नेशनल मींस मेरिट कम स्कालरशिप प्रतियोगिता शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य सरकारी, अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढऩे वाले प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चों का चयन कर उनका शैक्षिक विकास करना है।

हरियाणा राज्य में इस योजना के अंतर्गत 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा में बीसीए वर्ग को 16 प्रतिशत, बीसी बी वर्ग को 11 प्रतिशत, एससी वर्ग को 20 प्रतिशत व दिव्यांग वर्ग को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। नेशनल मींस मेरिट कम स्कालरशिप परीक्षा के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दो भाग थे।

मानसिक योग्यता परीक्षण आधारित प्रश्न पूछे गए

पहले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इस भाग में विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता तर्क, विश्लेषण व संश्लेषण को जांचने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 90 प्रश्न होते हैं, जो कि प्रत्येक एक-एक अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। दूसरा भाग बौद्धिक योग्यता परीक्षण पर होगा। इस भाग में भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें विज्ञान के 35 प्रश्न, गणित के 20 प्रश्न और सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं।

