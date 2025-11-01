Chandigarh Breaking News : एससी कमीशन पंजाब में स्थापित करेगा वर्चुअल कोर्ट

कमीशन के प्रयासों से पुलिस विभाग ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए : जसवीर सिंह गढ़ी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग जल्द ही प्रदेश में वर्चुअल कोर्ट स्थापित करेगा। उम्मीद है कि यह कोर्ट जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। ताकि एससी भाईचारे की मदद की जा सके। यह कहना है प्रदेश एससी आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी का जो पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं फुल कमीशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों से विभिन्न मामलों की सुनवाई के लिए लोग लंबा सफर तय कर चंडीगढ़ आते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों का काफी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारी आपसी तालमेल से वर्चुअल कोर्ट रूम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस.सी. कमीशन का नया कोर्ट रूम पंजाब सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर तैयार किया जा रहा है, जो नवंबर तक पूरा होकर कार्यशील हो जाएगा।

हर जिले में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी

इस दौरान गढ़ी ने बताया कि आयोग के प्रयासों से पंजाब राज्य के हर जिले में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए एसपी स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं राज्य स्तर पर डीआईजी स्तर के अधिकारी नवीन सैनी, डीजीपी क्राइम और आयोग के नोडल अधिकारी एआईजी सुरिंदरजीत कौर को नियुक्त किया गया है। जबकि विशेष डीजीपी नरेश अरोड़ा, चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मिलकर आयोग और पुलिस विभाग के तालमेल को और मजबूत करेंगे।

बैठक में ये फैसले भी लिए गए

गढ़ी ने बताया कि बैठक में पुलिस, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट ली गई। इसके अलावा आयोग की 26वीं बैठक के दौरान पुलिस विभाग को दिए गए निदेर्शों के अनुसार विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने, भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दासी परंपरा) संप्रदाय के धाम श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झांडियां धाम (रोपड़) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा श्री गुरु रविदास महाराज जी की चरणछोह प्राप्त भूमि श्री खुरालगढ़ साहिब के तप-स्थान और चरणछोह गंगा में सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करने संबंधी और आयोग के सदस्य को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए आयोग के हुक्त संबंधी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली गई।

