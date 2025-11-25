SBI Investment Scheme : हर घर लखपति स्कीम शुरू, इन्वेस्टर को मिलेंगे खास फ़ायदे

SBI Investment Scheme(आज समाज) : स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने हर घर लख पति स्कीम शुरू की है, जिसके ज़रिए इन्वेस्टर को खास फ़ायदे मिलेंगे। इस स्कीम में शादी, रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करने का मौका है।

इस स्कीम के तहत, आप कम से कम 2500 रुपये इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये का फ़ायदा पा सकते हैं। यह स्कीम पश्चिम बंगाल और भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह स्कीम धीरे-धीरे मिडिल और लोअर-क्लास परिवारों में पॉपुलर हो रही है।

नीचे स्कीम के बारे में पूरी जानकारी और चर्चा दी गई है। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वे रिपोर्ट को डिटेल में देखकर एप्लीकेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं।

इंडिविजुअल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की हर घर लख पति स्कीम में, आपको एक तय समय के लिए हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करनी होती है। इस मंथली डिपॉज़िट पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद करता है। इस स्कीम में, इन्वेस्टर इंडिविजुअल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खोल सकते हैं।

अगर माता-पिता चाहें तो नाबालिग बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र के नाबालिग, जो साइन कर सकते हैं, वे भी अपने नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए, अगर आप आज के ज़माने में पैसे को सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की हर घर लखपति स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

ब्याज दर

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की हर घर लखपति स्कीम में, आम नागरिकों को 3 से 4 साल के समय के लिए 6.75% और 5 से 10 साल के समय के लिए 6.50% ब्याज मिलेगा। सीनियर नागरिकों को ज़्यादा ब्याज दिया जाता है। सीनियर नागरिकों को 3 से 4 साल के समय के लिए 7.25% ब्याज दिया जाता है और स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर 5 से 10 साल के समय के लिए 7.00% है।

सीनियर नागरिकों को खास छूट

इस स्कीम में, आम नागरिकों की तुलना में सीनियर नागरिकों को खास छूट दी गई है।

हर घर लखपति स्कीम में, अगर आम कस्टमर 1 लाख रुपये का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उन्हें हर महीने 2,502 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अगर सीनियर सिटिजन 1 लाख रुपये का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उन्हें हर महीने 2,482 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे।

अगर आम कस्टमर 3 लाख रुपये का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उन्हें हर महीने 7,503 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अगर सीनियर सिटिजन 3 लाख रुपये का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उन्हें हर महीने 7,445 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे।

5 लाख रुपये का रिटर्न पाने के लिए, आम कस्टमर को हर महीने 12,506 रुपये देने होंगे। अगर सीनियर सिटिजन 5 लाख रुपये का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उन्हें हर महीने 12,408 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे।

हर महीने चुन सकते है एक तय रकम

इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आम मिडिल क्लास परिवारों से लेकर लोअर क्लास परिवारों तक, हर कोई इस स्कीम के ज़रिए एक तय रकम इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप हर महीने एक तय रकम बचाना चाहते हैं। फिर इस स्कीम के ज़रिए आप अपने फ़ाइनेंशियल गोल के हिसाब से अपनी पसंद के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

तो जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, वे भी अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी यह स्कीम सभी के लिए कोई न कोई ऑफ़र देती है। तो जो लोग कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, वे अपनी पसंद के हिसाब से किसी खास स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

यह भी पढ़े : Investment Tips : निवेश के लिए अपनाये सबसे बेहतर तरीका ,आइये जाने क्या है 60:40 फॉर्मूला