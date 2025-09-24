SBI Credit Card Update : क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट होंगे बंद ,देखे पूर्ण जानकारी

SBI Credit Card Update(आज समाज) : अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राहकों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक नोटिस के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से कुछ कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट बंद हो जाएंगे। साथ ही, 16 सितंबर 2025 से ग्राहकों के लिए नया कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) शुरू होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से कुछ चुनिंदा SBI क्रेडिट कार्ड से किए गए कुछ ऑनलाइन पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। नए कार्ड प्रोटेक्शन प्लान के तहत, कार्डहोल्डर को चार की जगह सिर्फ तीन ऑप्शन मिलेंगे।

यह पहली बार नहीं है जब SBI कार्ड ने अपने नियम बदले हों। जुलाई और अगस्त 2025 में भी बैंक ने कुछ बदलाव किए थे। उस समय, उसने SBI एलीट और SBI प्राइम जैसे कुछ प्रीमियम कार्ड पर मिलने वाले फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद कर दिया था।

1 सितंबर 2025 से बदलाव होंगे

SBI कार्ड ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2025 से कुछ कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट बंद हो जाएंगे। यह नियम इन कार्ड पर लागू होगा:

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड SELECT

लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड PRIME

इन कामों पर कार्ड का इस्तेमाल करने से हीं मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट

डिजिटल गेमिंग (ऑनलाइन गेम, इन-ऐप खरीदारी, टॉप-अप, वगैरह)

सरकारी सेवाओं का पेमेंट

कुछ चुनिंदा मर्चेंट

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) में बदलाव

सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट ही नहीं, बल्कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) भी बदलेगा। 16 सितंबर 2025 से, CPP वाले सभी कार्डहोल्डर को कार्ड रिन्यू होने पर नए प्लान में बदल दिया जाएगा। बैंक रिन्यूअल से 24 घंटे पहले SMS या ईमेल भेजेगा।

नए प्लान में चार की जगह सिर्फ तीन ऑप्शन होंगे। ग्राहकों को प्लान के आधार पर ₹999 से ₹1,999 के बीच पेमेंट करना होगा।

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान क्या है?

CPP आपके कार्ड को खोने या चोरी होने से बचाता है। एक कॉल से आप कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मदद मिलती है। CPP फिशिंग, टेली-फिशिंग, PIN धोखाधड़ी या OTP के बिना ट्रांज़ैक्शन जैसी धोखाधड़ी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा प्लान के आधार पर ₹3 लाख तक हो सकती है।

नए CPP प्लान

क्लासिक प्लान – ₹999 (मुख्य सदस्य का कवरेज)

प्रीमियम प्लान – ₹1,499 (मुख्य सदस्य + जीवनसाथी)

प्लैटिनम प्लान – ₹1,999 (मुख्य सदस्य + जीवनसाथी + माता-पिता)

