SBI Credit Card Rules : बैंक ने किया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, देखे अपडेट

SBI Credit Card Rules(आज समाज) : SBI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। दरअसल, 1 सितंबर 2025 से बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स से लेकर कार्ड प्रोटेक्शन प्लान तक शामिल हैं। ऐसे में अगर आपको इन बदलावों के बारे में पता नहीं है, तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कौन से क्रेडिट कार्ड में हो रहे हैं बदलाव?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंक किन क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर रहा है। तो लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI सेलेक्ट कार्ड और लाइफस्टाइल होम सेंटर SBI प्राइम कार्ड के नियम 1 सितंबर 2025 से बदल रहे हैं। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें।

कुछ ट्रांजेक्शन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं

बैंक के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप इन कार्ड्स से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। साथ ही, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर इन कार्ड्स से पेमेंट करते हैं, तो आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, किसी भी सरकारी वेबसाइट पर भुगतान करने पर मिलने वाले पॉइंट्स भी बंद कर दिए गए हैं।

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान

अब बात आती है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान की। दरअसल, 16 सितंबर से कार्ड प्रोटेक्शन प्लान वाले ग्राहकों का कार्ड अपने आप अपडेटेड प्लान वेरिएंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हालाँकि, इस प्रक्रिया को करने से पहले आपको एक ईमेल आएगा। बता दें कि कार्ड प्रोटेक्शन प्लान तब काम आता है जब आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाता है। उस समय हुए सभी आर्थिक नुकसान की भरपाई इसके ज़रिए होती है।

