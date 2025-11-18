SBI Big Update : ग्राहकों के लिए बड़ी खबर बैंक अपनी mCASH सुविधा करेगा बंद

SBI Big Update(आज समाज) : देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। बैंक अपनी mCASH सुविधा को पूरी तरह से बंद कर रहा है। 30 नवंबर, 2025 के बाद, OnlineSBI और YONO Lite ऐप पर mCASH के ज़रिए पैसे भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसका मतलब है कि यह सेवा 1 दिसंबर, 2025 से हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।

mCASH एक डिजिटल सुविधा

mCASH, SBI की एक सरल डिजिटल सुविधा थी, जिसके ज़रिए ग्राहक बिना किसी लाभार्थी को पंजीकृत किए, सिर्फ़ अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते थे। यह एक सुरक्षित लिंक और 8 अंकों का पासकोड प्रदान करता था। इसके ज़रिए किसी भी बैंक खाते में पैसे का दावा किया जा सकता था। यह सेवा तेज़ और छोटे ट्रांसफ़र के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है।

आधिकारिक वेबसाइट पर दिया स्पष्टीकरण

SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि mCASH एक पुराने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित था। डिजिटल भुगतान में बढ़ती सुरक्षा ज़रूरतों के कारण बैंक इसे धीरे-धीरे बंद कर रहा है। बैंक का कहना है, “ग्राहकों को अब UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित और तेज़ विकल्प अपनाने चाहिए।”

BHIM SBI Pay इस्तेमाल की सलाह

SBI ने ग्राहकों को BHIM SBI Pay (UPI ऐप) इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

BHIM SBI Pay ऐप में लॉग इन करें।

‘पे’ विकल्प चुनें।

VPA / खाता + IFSC / QR कोड में से कोई एक चुनें।

ज़रूरी जानकारी भरें।

डेबिट खाता चुनें → टिक मार्क दबाएँ।

UPI पिन डालें।

भुगतान की पुष्टि करें।

नई प्रणाली ज़्यादा सुरक्षित और तेज़

जो लोग पहले बिना पंजीकरण के mCASH के ज़रिए पैसे भेजते थे, उन्हें अब UPI या IMPS पर स्विच करना होगा। नई प्रणाली ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ है, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को शुरुआत में असुविधा हो सकती है। SBI ने सभी ग्राहकों से 30 नवंबर से पहले वैकल्पिक तरीके अपनाने की अपील की है।

