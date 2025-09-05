Sayeeda Khan: प्यार के लिए धर्म बदला, लेकिन पति ने ही ले ली जान, दर्द से भरी बॉलीवुड हसीना की दास्तां

वहीं कुछ ऐसे संघर्षों और त्रासदियों का सामना करती हैं जो फ़िल्म से भी ज़्यादा नाटकीय लगते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अभिनेत्री सईदा खान की, जिनका जीवन प्रेम, त्याग और विश्वासघात की एक दर्दनाक गाथा में बदल गया।

बचपन का बोझ

सईदा खान ने 11 साल की छोटी सी उम्र में फिल्म उद्योग में कदम रखा, किसी जुनून से नहीं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए। अपनी खूबसूरती और कड़ी मेहनत के बावजूद, वह पहचान जिसकी वह हक़दार थीं, हमेशा उनकी पहुँच से बाहर ही रही। वह एक बड़ी स्टार बनने का सपना देखती थीं, लेकिन जब उन्हें प्रस्ताव नहीं मिले, तो उन्हें छोटी-मोटी सहायक भूमिकाओं से ही संतोष करना पड़ा।

प्यार, शादी और धर्मांतरण

उद्योग में अपने समय के दौरान, सईदा की मुलाकात फिल्म निर्माता एचएस रवैल से हुई और बाद में एक पार्टी में उनकी मुलाक़ात निर्माता बृज सदाना से हुई।

बृज ने जल्द ही उन्हें प्रपोज़ कर दिया। उससे शादी करने के लिए, सईदा ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर सुधा सदाना रख लिया। उनके दो बच्चे हुए – बेटी नम्रता और बेटा कमल।

संदेह से भरा विवाह

लेकिन खुशियों की बजाय, सुधा का वैवाहिक जीवन बृज के लगातार शक के कारण कलंकित हो गया। बृज का मानना ​​था कि सुधा की शादी से पहले एक बेटी थी, और इसी शक ने उनके रिश्ते में जहर घोल दिया। हालाँकि बृज ने अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था।

एक चौंकाने वाला अंत

कमल के 20वें जन्मदिन पर, बृज का शक बेकाबू हो गया। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी सुधा (पहले सईदा), बेटी नम्रता और बेटे कमल को गोली मार दी। कमल तो बाल-बाल बच गया, लेकिन सुधा और नम्रता की तुरंत मौत हो गई। कुछ ही पल बाद, बृज ने खुद पर भी बंदूक तान ली और अपनी जान दे दी।