Saurabh Joshi Chandigarh Mayor: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में BJP की जीत! सौरव जोशी बने मेयर, AAP सिमटी सिर्फ 11 वोटों पर

Saurabh Joshi Chandigarh Mayor: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की है, जिसमें सौरभ जोशी शहर के नए मेयर चुने गए हैं। पिछले साल के विवाद से सबक लेते हुए, प्रशासन ने एक ऐतिहासिक ओपन वोटिंग सिस्टम अपनाया, जिसमें पार्षदों ने हाथ उठाकर वोट डाले, जिससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। वोटिंग प्रक्रिया की देखरेख प्रेसाइडिंग ऑफिसर रमनिक सिंह बेदी ने की।

यह 1996 के बाद पहली बार था जब बैलेट पेपर के बजाय हाथ उठाकर वोटिंग की गई। फाइनल गिनती में, BJP को 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 11 वोट और कांग्रेस को 7 वोट मिले।

तीन-तरफ़ा मुकाबला, कोई गठबंधन नहीं

मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए वोटिंग गुरुवार को नगर निगम हाउस में हुई। स्पष्ट बहुमत के लिए ज़रूरी जादुई आंकड़ा 19 वोट था। हालांकि, तीनों प्रमुख पार्टियों – BJP, कांग्रेस और AAP – ने बिना किसी गठबंधन के, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

आधिकारिक नतीजों में, BJP उम्मीदवार सौरभ जोशी को 18 पार्षदों का समर्थन मिला, जबकि AAP के योगेश ढींगरा को 11 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गैबे को 7 वोट मिले, जिसमें छह पार्षदों और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का एक वोट शामिल था।

बहुमत से कम वोट मिलने के बावजूद विजेता घोषित

हालांकि सौरभ जोशी को ज़रूरी बहुमत से एक वोट कम मिला, लेकिन उन्हें विजेता घोषित किया गया क्योंकि उन्हें त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे।

ऐतिहासिक वोटिंग तरीके ने पारदर्शिता सुनिश्चित की

लगभग तीन दशकों में पहली बार, पार्षदों ने न केवल हाथ उठाकर बल्कि बोलकर भी अपनी पसंद बताई। वोट डालने के बाद, सभी पार्षदों को आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मज़बूत हुई।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी खुद वोट डालने के लिए हाउस में मौजूद थे और उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे पहले ही मुलाकात की थी।

पिछले विवादों से बचने के लिए सख्त SOPs

प्रेसाइडिंग ऑफिसर रमनिक सिंह बेदी ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) लागू किए, ताकि पिछले मेयर चुनाव में हुई अनियमितताओं जैसी कोई गुंजाइश न रहे। चंडीगढ़ में बीजेपी की जीत को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक फायदा माना जा रहा है, खासकर नगर निकाय चुनावों में बढ़ती जांच और पारदर्शिता की मांगों के बीच।

