Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में हज यात्रियों की बस भीषण हादसे का शिकार, 42 भारतीयों की मौत से मचा हड़कंप”

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर हैदराबाद के उमराह तीर्थयात्री थे। यह दुखद घटना कल रात लगभग 1:30 बजे हुई, जब मक्का से मदीना जा रही एक बस भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई।

खलीज टाइम्स के अनुसार, बस हैदराबाद के उमराह तीर्थयात्रियों के एक समूह को ले जा रही थी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस में आग लग गई, जिससे 42 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

तेलंगाना सरकार की प्रतिक्रिया

घटना के बाद, तेलंगाना सरकार ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। एक आधिकारिक बयान में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र को इस त्रासदी की जानकारी दी और दूतावास के अधिकारियों से स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का आग्रह किया।

भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी की

सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने दुर्घटना की पुष्टि की है और भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के लिए 24×7 नियंत्रण कक्ष चालू कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर: 8002440003

दुर्घटना कैसे हुई

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि मदीना जाते समय बस एक कार से टकरा गई। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और कई यात्री उसमें फंस गए। मृतकों में ज़्यादातर हैदराबाद के उमराह यात्री थे।

ओवैसी ने केंद्र से की अपील

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और केंद्र सरकार से हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हस्तक्षेप करने, घायलों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और मृतकों के शवों को स्वदेश भेजने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया।