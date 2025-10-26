Satish Shah Funeral: बॉलीवुड के दिग्गज का आज अंतिम संस्कार, कल हुआ था निधन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह की अंतिम यात्रा। बेटों ने दिया कंधा। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान पर किया गया अंतिम संस्कार।

Satish Shah Funeral LIVE Updates, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का आज मुंबई के विले पार्ले (वेस्ट) स्थित पवन हंस श्मशान पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक्टर का शनिवार को मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था। वह 74 वर्ष के थे और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले अभिनेता को बॉलीवुड की कई हस्तियां के अलावा अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

हिंदुजा हॉस्पिटल से पहले घर लाया गया पार्थिव शरीर

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार आज सुबह लगभग 11 बजे पहले सतीश शाह का पार्थिव शरीर हिंदुजा हॉस्पिटल से उनके घर आवास पर लाया गया। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए कई सितारे उनके घर पहुंचे। वहीं फिल्म उद्योग की कई हस्तियां अपने प्रिय साथी के अंतिम दर्शन करने व उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्मशान घाट पहुंचीं। टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में सतीश शाह के आॅनस्क्रीन बेटे रोसेश का की भूमिका निभाने वाले अशोक पंडित व राजेश कुमार ने उनकी अर्थी को कंधा दिया।

अभिनेता के अंतिम दर्शनार्थ पहुंची ये फिल्मी हस्तियां

अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाली फिल्म उद्योग की हस्तियों में अभिनेता अली असगर, दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अभिनेता नील नितिन मुकेश, तारक मेहता अभिनेता दिलीप जोशी, टीकू तलसानिया आदि शािमल थे। डायरेक्टर कुणाल कोहली पत्नी संग सतीश शाह के आवास घर पहुंचे थे।

फराह खान, रुपाली गांगुली सहित ये भी पहुंचे

जानी-मानी एक्ट्रेस फराह खान, रुपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम दर्शनार्थ पहुंची थीं। टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में रुपाली ने सतीश शाह की बहू का किरदार निभाया था। इस शो में सतीश शाह के आॅनस्क्रीन बेटे बने सुमीत राघवन भी एक्टर के अंतिम दर्शनार्थ पहुंचे थे।

