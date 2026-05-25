Satish Sanpal Tabinda Sanpal: दूसरी औरतों संग पार्टी करता है अरबपति पति, फिर पत्नी ने बोली इतनी बड़ी बात

Satish Sanpal Tabinda Sanpal: नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट रियलिटी शो देसी ब्लिंग आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। यह शो दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के अरबपति बिजनेसमैन की अल्ट्रा-लग्जरी लाइफ की एक झलक दिखाता है। पॉपुलर टीवी कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी इस शो का हिस्सा हैं और अरबपति परिवारों के साथ शानदार लाइफस्टाइल का अनुभव करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शो के कई क्लिप ऑनलाइन वायरल हो गए हैं, जिस पर दर्शकों के तीखे रिएक्शन आए हैं। हालांकि, बिजनेसमैन सतीश सुनपाल की पत्नी तबिंदा सुनपाल के एक खास बयान ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

“मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मेरे पति दूसरी औरतों के साथ पार्टी करते हैं”

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शो के दौरान, तबिंदा सुनपाल ने खुले तौर पर बताया कि उनके पति को दूसरी औरतों के साथ समय बिताना और उनके साथ पार्टी करना पसंद है। उन्होंने माना कि पहले उन्हें जलन होती थी लेकिन अब वह उन पर पूरा भरोसा करती हैं। तबिंडा ने आगे कहा कि उन्हें अपने पति के अलग-अलग औरतों के साथ रातें पार्टी करने से कोई दिक्कत नहीं है,

बस शर्त ये है कि वो बार-बार एक ही इंसान के करीब न रहें। उनके मुताबिक, इमोशनल अटैचमेंट तभी खतरनाक हो जाता है जब कोई आदमी एक ही औरत के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगता है। उनका बयान तेज़ी से वायरल हो गया और इंटरनेट पर बँट गया, कई लोगों ने रिश्तों और लॉयल्टी पर उनके विचारों की बुराई की।

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डायरेक्टर लक्ष्मी आर अय्यर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी

फिल्ममेकर लक्ष्मी आर अय्यर ने वायरल क्लिप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और शो पर समाज में बेवफाई को नॉर्मल बनाने का आरोप लगाया।

इंस्टाग्राम पर अपनी राय शेयर करते हुए, डायरेक्टर ने लिखा: “मैंने एक रियलिटी शो क्लिप देखा जिसमें एक पत्नी कहती है कि अगर उसका पति धोखा देता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त ये है कि वो बार-बार एक ही औरत के साथ न हो।”

उन्होंने आगे कहा: “मॉडर्न और कूल होने के नाम पर इस बकवास को नॉर्मल मत बनाओ। लॉयल्टी अभी भी अट्रैक्टिव है। ईमानदारी अभी भी अट्रैक्टिव है। सोशल मीडिया के नकली ग्लैमर को अपनी सोच पर असर मत डालने दो।”

लक्ष्मी ने OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातचीत दिखाने के लिए देसी ब्लिंग के मेकर्स की भी इनडायरेक्टली बुराई की। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भी डायरेक्टर के बयान के सपोर्ट में सामने आईं।

इस विवाद ने अब मॉडर्न रिश्तों, लॉयल्टी और रियलिटी शो के ऑडियंस पर पड़ने वाले असर को लेकर ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है।