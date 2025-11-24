Road Accident, (आज समाज), पानीपत : पानीपत जिले के गांव करहंस के नजदीक खलीला रोड पर निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज के पास सड़क हादसे में करीब 29 वर्षीय गांव की सरपंच के भतीजे की मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव करहंस निवासी रवि ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 नवंबर को शाम करीब 7:30 बजे मैं अपने गांव से खलीला जाने वाले रोड पर गया हुआ था उसी समय मेरा भाई राहुल अपनी बाइक पर सवार होकर खलीला की तरफ जा रहा था।

बाइक सवार बाइक सहित मौके से भाग गया

जब वह मेरे से तकरीबन 2 एकड़ दूर पहुंचा तो इसी दौरान खलीला की तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाही से आ रही अन्य बाइक ने मेरे भाई की बाइक को एकदम से साइड मार दी हादसे में राहुल बाइक सहित निर्माणाधीन रेलवे अंडर ब्रिज के पास खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार बाइक सहित मौके से भाग गया। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।

राहुल की 1 साल पहले शादी हुई थी

वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। वही गांव करहंस की सरपंच सुखबीरी देवी ने बताया कि करीब 29 वर्षीय उनके भतीजे राहुल की 1 साल पहले शादी हुई थी। इस संबंध में जांच कर्मी एवं हैंड कांस्टेबल अमित कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर सामान्य अस्पताल समालखा में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

