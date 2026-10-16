सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, जानें योग्यता और सैलरी

सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

नई दिल्ली. अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं. तो आप जैसे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगले महीन के पहले हफ्ते में 4 नवंबर से शुरू होगी. आपको बता दें कि 25 नवंबर, 2026 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

जिन भी युवाओं की इच्छा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में काम करने की है. उन सभी के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ पदों की भर्ती निकाली गई है. इसमें शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क से जुड़ी जानकारी ध्यान से देख लेनी चाहिए.

हर महीने मिलेगी 69,100 रुपये तक सैलरी

जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पद पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा. निर्धारित वेतनमान के अलावा लागू नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए.

18 से 27 वर्ष होनी चाहिए उम्र

जूनियर कोर्ट अटेंडेंट भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी. अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों और भर्ती अधिसूचना के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा. पहले राउंड में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी. इसमें जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए अप्लीकेशन फीस श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है.उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करना जरूरी है, ताकि फॉर्म में किसी तरह की गलती न रह जाए.

सामान्य वर्ग: 1,500 रुपये

आरक्षित वर्ग: 750 रुपये