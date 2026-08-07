सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके लिए बैंक ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।

SBI Junior Associates Special Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई ने क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इसके लिए बैंक ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। उम्मीदवार बैंक की साइट https://sbi.bank.in/hi/web/careers/current-openings पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

1538 पदों पर होगी भर्ती

एसबीआई ने कुल 1538 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। ये रिक्तियां SC, ST और OBC वर्ग की लंबित (बैकलॉग) सीटों को भरने के लिए निकाली गई हैं। चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) पद पर की जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता?

क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। डिग्री 31 दिसंबर 2026 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक परीक्षा पास करने का प्रमाण देना होगा।

आवेदन शुल्क?

परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। SC, ST, PwBD, एक्स-सर्विसमैन और DXS श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। OBC और अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 750 रुपये का भुगतान करना होगा।

यहां करें आवेदन

https://ibpsreg.ibps.in/sbijasrdjl26/

आवेदन की अंतिम तारीख

कुल पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 अगस्त, 2026 है। आवेदन शुरू होने की तारीख 7 अगस्त, 2026 है।

आवेदन का तरीका