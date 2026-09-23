Bihar SI Exam Cancelled: बिहार में दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, नई तारीख का ऐलान जल्द, BPSSC ने बताया कारण

Bihar Police SI Exam Cancelled: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने 1799 दारोगा पदों के लिए आयोजित लिखित मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने इसके लिए अपरिहार्य कारण बताया है। नई परीक्षा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा।

BPSSC Cancels Bihar SI Main Exam: बिहार पुलिस में दारोगा बनने की तैयारी कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने 1799 पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया। परीक्षा की नई तारीख बाद में अलग से घोषित की जाएगी। BPSSC के नोटिस के मुताबिक 27 मई को दो पालियों में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि नई परीक्षा की तारीख और अन्य जानकारी के लिए केवल BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर ही भरोसा करें।

1799 पदों के लिए हुई थी मुख्य परीक्षा

BPSSC ने 1799 पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2026 में हुई थी और उसका परिणाम 16 मार्च को जारी किया गया था। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। मुख्य लिखित परीक्षा 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले जारी कार्यक्रम के मुताबिक करीब 36 हजार अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होना था। 23 सितंबर के नोटिस में BPSSC ने साफ किया है कि 27 मई को हुई मुख्य लिखित परीक्षा रद्द की जाती है और नई परीक्षा की तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लेने की सलाह दी है। आयोग ने यह भी कहा है कि अलग-अलग माध्यमों से फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।

अभ्यर्थी कर रहे थे परीक्षा रद्द करने की मांग

परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही थी। सितंबर में पटना में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान 1,799 पदों वाली BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में अनियमितताओं की जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई थी। हालांकि परीक्षा रद्द करने के आधिकारिक नोटिस में BPSSC ने इन अनियमितताओं को कारण नहीं बताया है। आयोग ने सिर्फ अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया है।

पहले जारी हो चुका था मुख्य परीक्षा का रिजल्ट

इस मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि BPSSC ने 19 जून 2026 को इसी मुख्य परीक्षा का परिणाम भी जारी किया था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। अगस्त में BPSSC ने PET से संबंधित नोटिस जारी किया था और बाद में 28 अगस्त को PET को अगले आदेश तक स्थगित करने की सूचना दी। अब 23 सितंबर को मुख्य लिखित परीक्षा ही रद्द किए जाने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का आगे का कार्यक्रम फिर से बदल गया है। फिलहाल अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तारीख का इंतजार करना होगा। BPSSC ने कहा है कि नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी। आयोग की ओर से अभी नई परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।