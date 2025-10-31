Sardar Patel 150th Birth Anniversary: सरदार साहब की नीतियों व निर्णयों ने नया इतिहास रचा : पीएम मोदी

एक भारत-श्रेष्ठ भारत का विचार सरदार पटेल के लिए सर्वोपरि

Sardar Patel 150th Birth Anniversary, (आज समाज), गांधीनगर: देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की आज 150वीं जयंती (150th birth anniversary) है। इस मौके पर गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में देश के अन्य हिस्सों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्रम इस बार गुजरात के एकता नगर (Ekta Nagar) स्थित ‘स्टैच्यू आफ यूनिटी’ (Statue of Unity) में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि एकता नगर का नाम पहले केवड़िया (Sardar Patel) था।

प्रधानमंत्री ने जयंती पर सरदार पटेल को किया नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार पटेल (Sardar Patel) को स्टैच्यू आफ यूनिटी पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। इसके बाद केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के लोगों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस की गलत नीतियों पर भी हमला बोला।

कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण झेलने पड़े कई नुकसान

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण देश को आज तक कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर पॉलिसी व गलत फैसलों की वजह से ही जम्मू-कश्मीर दशकों तक जलता रहा है। कांग्रेस के इन्हीं कृत्यों का नतीजा है कि जेएंडके का एक भाग पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया है। पड़ोसी मुल्क शुरू से आतंकवाद का पालन पोषण करता आ रहा है जिसकी देश व कश्मीर को भारी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आंकवाद के समक्ष झुकती है। विपक्षी पार्टी सरदार पटेल को भूल गई है।

एकता दिवस प्रेरणा का पल, यही सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि

्रपीएम ने कहा, हमारे लिए एकता दिवस प्रेरणा का मौका है और यही सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, आज करोड़ो लोगों ने एकता की शपथ ली है और हम संकल्प के साथ ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को और सशक्त बनाए। देश को कमजोर करने वाले हर तरह के काम से देशवासियों को दूरी बनानी होगी। देश के हर नागरिक के लिए आज एकता दिवस का यही संदेश भी है और यही संकल्प भी है। यह राष्ट्रीय कर्तव्य है। सरदार पटेल जी को यही श्रद्धांजलि है।

