International Geeta Mahotsav Saras And Craft Mela: कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का सरस और क्राफ्ट मेला आज से होगा शुरू

गर्वनर प्रो. असीम कुमार घोष करेंगे मेले का शुभारंभ
International Geeta Mahotsav Saras And Craft Mela, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मसरोवर पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का सरस और क्राफ्ट मेला आज से शुरू होगा। हरियाणा के राज्यपाल इस मेले का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल असीम कुमार घोष शाम के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और आरती में भी शिरकत करेंगे। इस बार यह मेला 21 दिन चलेगा। मेले में हिस्सा लेने के लिए 19 राज्यों के 200 से ज्यादा शिल्पकार ब्रह्मसरोवर के तट पर पहुंच चुके हैं।
विदेशों से भी पहुंचे शिल्पकार
इस महोत्सव में पहली बार 7 देशों के शिल्पकार (क्राफ्टमैन) अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये कलाकार अपने देश की पारंपरिक हस्तशिल्प, चित्रकला और सजावटी वस्तुएं लेकर आए हैं। महोत्सव में श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा की शिल्पकला देखने को मिलेंगी।
100 भाषाओं की गीता की प्रदर्शनी
महोत्सव में पहली बार फिजी और त्रिनिदाद एंड टोबेगो से पंडितों का आगमन होगा। ये पंडित 29 नवंबर को होने वाले संत सम्मेलन और 30 नवंबर के देवस्थानम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन सत्रों में गीता पर आधारित भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें टएअ के सहयोग से दुनिया भर की 100 से अधिक भाषाओं में गीता ग्रंथों को प्रदर्शित किया जाएगा।
51 कंट्री में होंगे कार्यक्रम
पहली बार 51 देशों में महोत्सव के रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो चुका है। इनका लाइव प्रसारण दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेगा। यह पहल विदेश मंत्रालय की ओर से की गई है, जो महोत्सव में पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। महोत्सव में मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है।
24 नवंबर से होंगे मुख्य कार्यक्रम, 25 को पीएम मोदी करेंगे महोत्सव में शिरकत
24 नवंबर से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे और 1 दिसंबर तक चलेंगे। इस बीच 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेगबहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब यह कार्यक्रम ज्योतिसर यानी गीता उपदेश स्थली पर होगा। 25 नवंबर को पीएम मोदी महोत्सव में भी शिरकत करेंगे।