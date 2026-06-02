Sara Tendulkar Glamorous Look: सारा तेंदुलकर ने फिर चुराया दिल, भाभी संग खूबसूरत बॉन्ड ने खींचा सबका ध्यान

By
Mohit Saini
-
0
16
Sara Tendulkar Glamorous Look: सारा तेंदुलकर ने फिर चुराया दिल, भाभी संग खूबसूरत बॉन्ड ने खींचा सबका ध्यान
Sara Tendulkar Glamorous Look: सारा तेंदुलकर ने फिर चुराया दिल, भाभी संग खूबसूरत बॉन्ड ने खींचा सबका ध्यान

Sara Tendulkar Glamorous Look: क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी स्टार किड्स में से एक हैं। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और लगातार बढ़ती ऑनलाइन मौजूदगी के साथ, सारा अपने फॉलोअर्स को अपनी ज़िंदगी की झलकियों से अपडेट रखने का कोई मौका नहीं छोड़तीं।

Sara Tendulkar Glamorous Look

हाल ही में, सोशल मीडिया सेंसेशन ने मई महीने की एक मज़ेदार फोटो डंप शेयर की, जिससे फैंस को उनके कुछ सबसे यादगार पलों की करीब से झलक मिली। ग्लैमरस सेल्फी से लेकर दिल को छू लेने वाली फैमिली बातचीत तक, यह पोस्ट जल्द ही उनके फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गई।

सारा और उनकी भाभी के खूबसूरत रिश्ते ने दिल जीत लिया

कई तस्वीरों में, फैंस खास तौर पर सारा के अपनी भाभी, सानिया चंडोक के साथ बिताए प्यारे पलों की ओर खिंचे चले आए। दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखे, जिससे उनके बीच का मज़बूत रिश्ता दिखा।

सारा और सानिया को अक्सर साथ देखा जाता है, और उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने एक बार फिर उनके करीबी रिश्ते को दिखाया है। उनकी आसान केमिस्ट्री और स्टाइलिश लुक ने फैंस को इस खूबसूरत ननद-भाभी की जोड़ी की दीवानी कर दिया।

ग्लैमरस लुक्स सोशल मीडिया पर छाए

फोटो कलेक्शन की एक खास तस्वीर में सारा एक शानदार ब्लैक ऑफ-शोल्डर ड्रेस में पोज़ दे रही हैं। मिरर सेल्फी ने तुरंत ध्यान खींचा, फैंस ने उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और शानदार फैशन सेंस की तारीफ की।

उनके ग्लैमरस अवतार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह यंग जेनरेशन के बीच सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी में से एक क्यों हैं।

फिटनेस गोल्स और नेचुरल ब्यूटी

सारा ने अपनी पिलेट्स एकेडमी की एक तस्वीर के साथ अपनी फिटनेस जर्नी की एक झलक भी शेयर की। सी-ग्रीन ट्रैकसूट पहने, वह अपनी चमकदार स्किन और आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थीं।

इस स्पोर्टी लुक ने फैंस का दिल जीत लिया, जिन्होंने हेल्थ और वेलनेस के प्रति उनके डेडिकेशन की तारीफ की।

पर्दे के पीछे के मज़ेदार पल

फोटो डंप में एक मज़ेदार टच देते हुए, सारा ने एक फोटोशूट की पर्दे के पीछे की तस्वीर भी शामिल की। ​​एक शानदार सफेद आउटफिट में, वह बेफिक्र और खुशमिजाज लग रही थीं, जिससे फैंस को ग्लैमरस सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा उनकी मज़ेदार पर्सनैलिटी की झलक मिली।

अपने प्यारे दोस्त के साथ एक खास रिश्ता

फोटो कलेक्शन में उनके प्यारे पालतू कुत्ते के साथ कुछ दिल को छू लेने वाले पल भी थे। सारा का अपने प्यारे साथी के लिए प्यार साफ दिख रहा था, और प्यारी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर दिल पिघला दिए।

कुल मिलाकर, सारा तेंदुलकर का मई का फोटो डंप उनके फैंस के लिए एक पूरा ट्रीट साबित हुआ। फैमिली मोमेंट्स और फिटनेस अपडेट्स से लेकर फैशन-फॉरवर्ड लुक्स और कैंडिड यादों तक, पोस्ट ने उनकी पर्सनैलिटी के अलग-अलग शेड्स को पूरी तरह से दिखाया, जिससे फैंस और देखना चाहते थे।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग